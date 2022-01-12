據統計，開年來至1月11日止七個交易日，盤中零股成交金額前十大ETF，以「雙高」兩大門派為主流，即高股息及高科技，其中最大亮點是，統一FANG+（00757）ETF是唯一不配息卻還能闖進高人氣前五強，顯示其訴求「買下全球高成長科技巨頭+長期賺取累積報酬」的獨特優勢，獲投資人認同。

統一投信指出，今年全球股市一開年就受到聯準會的重磅震撼，不只要在3月底結束購債，還要提前升息及縮表（縮減資產負債表），美台股市都出現大幅波動，不少ETF投資人在修正之際仍秉持零股分批買進的存股策略。

今年來ETF盤中零股交易前十高成交值，以高股息及高科技﹂雙高」最受投資人歡迎，統一FANG+卻是唯一不配息卻還能闖進高人氣前五強。

統一FANG+經理人袁永騰表示，美股經過近期的估值調整後，FANG+指數由於有強韌的實質獲利支撐，股價大幅修正後，本益比反而已率先進入委屈的低估區間。

據統計，由蘋果、微軟、谷歌等科技巨頭組成的FANG+指數預估本益比29.34倍，大幅低於五年平均34倍；那斯達克100指數預估本益比為28倍，仍高於5年平均24倍；標普500指數預估本益比21.5倍，同樣高於5年平均20倍。

袁永騰指出，近期各項數據顯示美國景氣及就業市場恢復動能強勁，美國聯準會可更放心著眼於應付通膨問題，由於市場對提前升息的時程及幅度已漸形成共識，目前美股修正幅度已大致反應提前升息的預期。

不過，縮表的時程則仍未定，是目前市場關心的最大不確定性，袁永騰分析，近期關注聯準會1月27日的FOMC利率會議，預期在縮表時程未確定之前，市場仍將處於波動之中。今年進入升息及縮表環境，「實質獲利能力」是吸引資金青睞的關鍵因素，建議可留意中下旬財報公布，針對獲利能力仍維持高成長的企業逢低分批布局，或是持續定期定額。