綠能營運商微電能源（6883）成立於2015年，以太陽能電站綠能資產經營、營運維護、電站設計與工程建置等一體化服務為主要營運項目，日前向證券櫃檯買賣中心申報首次辦理股票公開發行，並於12日生效，股票代號訂為6883，正式邁向資本市場之路。

微電能源董事長王愍迪表示，能源趨勢、技術創新、數據應用、社會發展、永續文明是我們持續關注的議題，我們將從太陽能的基礎出發，持續創新商業服務模式，串連再生能源到綠能資產的價值鏈服務，努力將綠能的價值擴大延伸到更廣的層面。

目前從全球能源發展趨勢到台灣的政府政策及用電市場，對再生能源的需求快速提升，各界也預期，太陽能將持續扮演綠能的重要角色。微電能源在持續提升發電規模與技術發展外，未來更將運用能源數據蒐集、分析、整合、應用的核心能力，發展創新應用模式與跨界合作，推動太陽能在綠電、儲能、技術研發、社會價值等整合服務，滿足用電大戶在面對國際上對企業實踐RE100的承諾，從而衍生出對再生能源的應用、綠能投資、ESG服務等快速成長的市場需求。