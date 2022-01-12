開什麼車重要嗎？近日一名男網友分享觀察心得，透露自己開過很多款車，但大部分的女生都只知道「好像很貴」卻沒概念，反而小車因為外型可愛，更受到女生的歡迎，讓他忍不住發文詢問，女生是否不在乎男生開什麼車，只要車上乾乾淨淨的就好？

這名男網友在PTT上發文，表示自己過去開過許多款車，像是TOYOTA Vios、Suzuki Swift、福斯、賓士GLC等，但發現女生好像幾乎都不在意他開什麼車，大部分只知道看起來很貴，對車的品牌、型號並沒有實際的概念，反而是Suzuki Swift這種小車，女生會因為覺得很可愛而非常開心。

而其他車也只有特斯拉會被說很「酷」，但當他想要買特斯拉的時候，女友卻要他買便宜一點的車就好，因此PO主認為，扣除掉少數比較喜歡虛榮的女性來說，大部分的女生其實只要車子乾乾淨淨的就好，根本不在乎男生開的是什麼車。

貼文曝光後，許多網友都表示認同，紛紛留言：「真的沒差，你看一堆女生只開vios跟yaris就知道了」、「大部分女生只要車內不要髒就好，牌子他們根本看不懂」、「除非女生本身是愛車人，否則她們眼裡的車子只是男人經濟能力跟品味的展現」、「女生通常對車什麼太大興趣」、「比較重視舒適度跟會不會暈車」。

但有一位男網友反而希望女友能在意，他透露自己交往過3任女友，全都對車無感；第1位喜歡爬山，一件登山外套的價格就夠他換全車避震器；第2位喜歡買化妝品，花錢完全不手軟；現任則在乎收納空間、充電座以及舒適程度，讓他崩潰直呼，如果遇到一名能夠熟練分辨各種車輛品牌與價位的女友，一定要好好珍惜，因為對他來說談心和爬山才是更大的挑戰。