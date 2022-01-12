為提振我國紡織業出口，紡拓會受委託持續推動三年期（109-111年）「紡織品整合行銷與商機開發計畫」，期望經由多元的整合行銷措施，協助台灣紡織業者拓銷國際市場。本年度共計14家業者入選為本計畫「客製化行銷輔導措施」之受輔導廠商，計有力鵬(1447)、大成刺繡、世堡紡織、台沅興業、弘裕(1474)、全有織造、和明紡織、南良國際、崇銘紡織、富泰企業、菁華工業、聚紡(4429)、聚隆(1466)、驊豐公司共14家企業。入選廠商中半數為中小企業，且有4家為首次入選本計畫，期望能透過政府資源的挹注，全面提升國際行銷能量。

該計畫以「國際行銷諮詢與服務」、「客製化行銷輔導措施」、「整合行銷與商機開發活動」作為計畫核心，其中「客製化行銷輔導措施」是由業者依據其本身產品優勢及核心能力，規畫客製化輔導方案提案申請，提案內容以數位行銷為主，並聚焦於永續紡織品，以利計畫之整合推廣。

今年度入選廠商囊括紗線、布料、副料及配件，因應計畫主軸，以可回收再製或降解之環保紡織材料作為主要拓銷產品，足見環保永續已成為世界趨勢以及品牌買主的共同需求。在行銷方式上，也以建立數位行銷方式，如虛擬展示間之建置、數位宣傳冊或數位社群媒體行銷，取代因疫情受限之傳統實體行銷方式。