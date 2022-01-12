根據日本官方最新數據，因Omicron病毒尚存，故當地12月服務業信心指數只有小漲0.1點至56.4。不過，這已是連續第4個月成長。

另外，至於日本11月的這份報告數值則為56.3。由日本內閣府出具的當地服務業信心指數，由於查訪對象鎖定在計程車司機、旅館、餐飲業等不同行業，但都屬於站在服務業第一線的勞工，因此，出來的數據很貼近現實層面。

同時，經由這種報告，也能知道日本景氣的動向以及趨勢。