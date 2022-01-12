《國際經濟》怕Omicron 日12月服務業信心僅增0.1點 15:232022/01/12 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據日本官方最新數據，因Omicron病毒尚存，故當地12月服務業信心指數只有小漲0.1點至56.4。不過，這已是連續第4個月成長。 另外，至於日本11月的這份報告數值則為56.3。由日本內閣府出具的當地服務業信心指數，由於查訪對象鎖定在計程車司機、旅館、餐飲業等不同行業，但都屬於站在服務業第一線的勞工，因此，出來的數據很貼近現實層面。 同時，經由這種報告，也能知道日本景氣的動向以及趨勢。 《國際產業》Omicron亂流來襲 美航空業Q4財報受關注 Omicron難防 高盛調降陸2022年GDP增長預測 #服務業 #Omicron #當地 #信心指數 #國際經濟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 港專家：Omicron傳播力強 應戴2個口罩 14:492022/01/12 兩岸 《國際社會》最大州染疫病歿創高 Omicron威脅澳洲經濟復甦 14:322022/01/12 財經 北市醫院累計180人確診Omicron 柯文哲曝最新病況：恐偏向流感化 16:062022/01/12 生活 Omicron夾攻！雙北最危險 台大醫曝升三級時間點 11:552022/01/12 生活 《國際經濟》成本增、獲利減 日企Q1短觀不樂觀 10:002022/01/12 財經 《國際經濟》政策緊縮、Omicron肆虐 鮑爾：美國經濟挺得住 11:252022/01/12 財經 蔡丁貴染Omicron燒到38度 曝這採檢方式易出現「偽陰性」 13:332022/01/12 政治 Omicron傳播力太強 專家：外科口罩恐擋不住病毒 12:412022/01/12 生活 疫情燒進北市 黃珊珊坦言「很震撼」：這場硬仗才剛開始 09:242022/01/12 政治 《國際經濟》日商凍未條 颳起一片漲價風 14:492022/01/12 財經 《國際經濟》創4年最低 韓2021失業率3.7％ 10:512022/01/12 財經 財經熱門新聞 蔡英文狂讚台灣經濟好 一堆店卻倒光 謝金河竟1句神回 - 財經 長榮開獎後連殺2天 他急問怎麼了？內行驚洩最終結局 - 財經 三星4奈米翻車？新晶片遭爆讓蘇媽丟臉 性能慘輸天璣9000 - 財經 台晶片一哥打爆美巨頭 下一波決戰武器曝光 - 財經 1分鐘讀財經》台積電4~6奈米都被搶光 專家斷言2022強大結局 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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