教育部體育署與國家運動訓練中心自今年1月起，啟動「備戰奧林匹克運動會黃金計畫」（簡稱黃金計畫2.0），教育部次長林騰蛟12日表示，黃金計畫2.0在東京奧運黃金計畫3級培訓基礎上，擴大培訓分級增加到5級，要幫助更多菁英選手備戰2024巴黎奧運，並提前為2028年洛杉磯奧運培訓更多潛力選手。

林騰蛟指出，目前巴黎奧運黃金計畫，有72位菁英選手，2028洛杉磯奧運黃金計畫則遴選了78位具備奪牌潛力的資優選手，持續實施分級個別化及客製化訓練，並以滾動機制執行級別調整與進退場制度，持續精選俱備奧運爭金奪牌優秀選手，強化升級國際競爭實力。

另外為了確保調訓至國訓中心的學生選手的課業學習品質，體育署與國訓中心過去兩年全面修訂授權法規，以「銜接原學校課業」為目標，教育部在去年7月30日發布修正「優秀運動選手培養辦法」，協助具備大專院校學生身份的精英運動員能夠透過原校課程教師赴國訓中心授課，或由該名選課教師推薦適當教師、委請鄰近學校協助高級中等學校選手課業輔導，順利修習課程。

硬體建設方面體育署從2016年就協調國防部將臨近國訓中心的16公頃土地納入園區，將在國防部士校營區基地上，新建游泳館及網球場，持續優化國訓中心設施，預計2026年完成相關計畫。