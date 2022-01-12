疫情仍未受到控制，加以通膨影響，流向不動產的資金明顯增加。根據最新實價登錄揭露，最貴豪宅「信義聯勤one park」一口氣出現5筆交易，分別為8、12、15、21、23樓，總價落在3.54-4億元，單價在227.5-269.7萬元之間，累計2021年已揭露交易達12筆，總銷金額約47.5億元，平均每戶總價近4億，堪稱台北市最會賣的豪宅。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，信義聯勤擁有大安森林公園萬坪景觀，永久棟距吸引富豪收藏，分南、北兩棟，揭露至今每筆單價都超過200萬元，穩居200萬俱樂部，20樓以上高樓層成交價在260萬元以上，其中，32樓戶創下最高單價達299萬元，奪下年度最高單價台北豪宅王。

此次揭露的5筆交易中，有4戶買家是自然人，而15樓在11月成交3.8億元，平均單價251.5萬元，買家為「殷振實業」公司，採無貸款方式買進。而信義聯勤已經曝光的買家包括天王周杰倫、台語歌后江蕙等。

至於2021年豪宅交易量第一的則是「西華富邦」，全年交易15筆，總銷約45億元，僅次於信義聯勤，位居第二，張旭嵐指出，西華富邦總戶數236戶，戶數多、單價範圍大，並擁有大直水岸景觀及飯店式管理，在北市豪宅中相當具有指標性，且緊鄰內科，近松山機場，對於高階企業主或台商來說，交通機能便利性佳，吸引不少富豪和企業名人入住，去年成交單價落在142.1~233萬元區間。

總銷金額排名第3的是「和平大苑」，去年交易11筆，單價落在每坪130.8~197.4萬元，總銷約28.9億元。張旭嵐說，和平大苑因頂樓戶由藝人周杰倫買下而聲名大噪，不過因樓高38層，高低樓層價差大，歷史最高單價就是37和38樓樓中樓戶總價6.6億元，單價225萬元，最低是3樓的106.9萬元，總價不到2億。