台南三井OUTLET預計2月中旬試營運，2月25日盛大開幕。(三井提供／曹婷婷台南傳真)

台南三井OUTLET主題餐廳區。(三井提供／曹婷婷台南傳真)

台南三井OUTLET歷時約2年興建，隨著工程接近尾聲，日前已順利通過各項審查，取得使用許可，將於2月中旬展開試營運，2月25日開幕。

日商三井不動產集團於台南高鐵特定區打造MITSUI OUTLET PARK台南，從2020年1月動工以來，不少鄉親引頸期盼，關心何時開幕？三井今天發布開幕消息，指目前主體工程都已完工，使用執照也已取得，但商場內部仍在裝潢，2月中旬起，商場陸續有專櫃試營運，2月25日盛大開幕。

三井指出，整座商場設施主體外觀採用紅陶磚牆面，完全融入在地熟悉、帶點古都風味的強烈特色。室內區充分採用陽光、流水、綠樹等意象元素，高達約20米挑高的室內中央廣場，可讓南部豔陽通透灑入，也引入台南街景紅磚瓦牆與綠樹林意。

商場進駐品牌林立，首次前進南台灣展店的有「BEAMS」「UNITED ARROWS」「URBAN RESERCH」，以及南台灣OUTLET首店的「.st ドットエスティ」等日本品牌，滿足無法出國的購物需求。值得一提的是，來自西班牙為全歐洲規模最大的運動健身事業集團「BH健身器材」也進駐成為台灣OUTLET初次展店據點。

餐飲規畫有主題餐廳、美食廣場等約47個品牌進駐。主題餐廳有知名的台南在地老店阿霞飯店新店型「ASHA」，台南當地港式茶點「聚豐樓」等名店，日系名店則有首次進軍台灣道地日本食堂料理「銀座羅豚食堂」、日本前十大迴轉壽司「合点壽司」、獲新加坡米其林推薦的鰻魚專賣店「三河中川屋」等。美食廣場包含嘉義名店「林聰明砂鍋魚頭」、高雄碳燒肉燥飯老店「碳呷郎」、台南在地漢堡人氣店「之堡」等。

三井指出，考量商場緊鄰高鐵台南站，外地旅客有買伴手禮需求，引進輕食及伴手禮專賣店，包含泡芙排隊名店「beard papa′s」、首次在南台灣展店的日本麵包「DONQ(Mini One)」等日系輕食甜品，還有台南在地人氣店「Mochi Mochi鬆餅屋」、台灣伴手禮名店「郭元益」、台南伴手禮店「府城市集」等。