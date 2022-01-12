旅美生技專家楊育民旗下全心醫藥（AltruBio Inc.），1月 6日獲BioSpace評為2022年北美最值得關注的生技新創公司之一（NextGen Bio Class of 2022）。獲選名單內的公司是於2020年 9月至2021年 9月期間進行A輪融資的公司中，BioSpace認為對生技業產生巨大影響，且有望於未來持續產生影響的佼佼者。

全心專攻治療免疫性疾病的新型免疫療法，總裁兼執行長周慧泉博士（Judy Chou）表示，這個好消息在公司向新的一年繼續邁進時，注入了額外的前進動力！過去一年中，全心達成許多企業里程碑，並增添管理和領導團隊的關鍵成員，不但在促進公司發展上得到極大的助力，並且推動候選藥物向下一個發展階段前進。

全心在2021年有相當重大的進展：年初，美國FDA於3 月對全心利用免疫檢查點調節因子調節劑（immune checkpoint regulator）neihulizumab（AbGn-168H）治 療類固醇難治性急性移植物抗宿主病（SR-aGVHD），核予快速審查認定（Fast Track Designation）；公司又於4 月，完成由aMoon領投、BVF Partners L.P.（BVF）、CAM Capital等新投資者和既有投資者共同參與的美金6300萬超額A輪募資。

此外，全心也陸續聘請Jeroen Grasman為財務長、醫學博士Jesse Hall為醫務長，為公司經營團隊增添極具價值的生力軍。Mr.Grasman和Dr.Hall的加入是公司的里程碑，強化了經營團隊，與既有團隊共同努力推動由周慧泉於2020年加入公司後所開始的公司轉型和發展。

為 2021年劃下美好的句點，全心在B細胞與T細胞引發自體免疫疾病之藥物開發高峰會（B&T Cell-Mediated Autoimmune Disease Drug Development Virtual Summit）上發表了一份研發摘要，提供公司第一代免疫檢查點調節蛋白（checkpoint regulator）–neihulizumab的詳細信息。

Neihulizumab是靶向PSGL-1的免疫檢查點調節蛋白，能夠選擇性消除長期被活化的T細胞，進而達到維持免疫平衡。

跟隨2021年的好消息，全心被邀請參與2022年 1月Life Science Corporate Access（生命科學公司引薦大會）和Biotech Showcase（生物技術大展），於會議中分享公司的快速成長和發展，得到生技界和投資界的廣泛關注。