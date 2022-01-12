遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》2022年首發大改版【ON AIR】於1月12日正式上線！玩家將進入創作者的世界，向經紀人接取任務兌換各項獎勵；官方同步於1月12日至1月18日開放新職業風水師「菈菈」預先創角，完成創角可獲得「菈菈預先創角組合包」並參加【菇菇通行證】活動，達成指定等級，可取得豐富對應獎勵，敬請把握！

《新楓之谷》1月12日至4月5日、「ON AIR」大改版登場！

《新楓之谷》於1月12日至4月5日開放【ON AIR】大改版活動內容，玩家將進入創作者的世界，向經紀人接取任務收集訂閱者，達到指定門檻兌換獎勵，包含【限定小遊戲】、【創作者加速任務】、【限定楓幣商店】、【序號換限定時裝】詳情活動如下：

※1月12日至2月8日全新【限定小遊戲】

(1)玩家擊敗指定怪物，將發動「回應滿滿」效果引爆「楓之谷滿滿袋子」，每日可進行10次，獲得大量經驗值。

(2)玩家進行1至3人組隊，完成「湯寶寶食堂」接取訂單進行料理，達成分數即可獲得經驗值獎勵。

(3)玩家與10至40人配對，參加「海岸的支配者」，可獲得「粉豆獎勵」，在專屬商店進行兌換。

※1月12日至4月5日【創作者加速任務】

玩家執行「超級巨星皮卡啾」建議的每日/每週/每月任務，可蒐集「粉豆」或「黑豆」，根據創作者等級，包含銀牌創作者、金牌創作者、鑽石創作者，可獲得「超級巨星皮卡啾機器人」、「網紅套裝」、「巨星KOL騎寵(永久)」、「附加方塊」等獎勵。

※【限定楓幣商店】4月5日【限定楓幣商店】

限定登場的楓幣商店，將販售可裝扮為NPC的「幽靡臉型/套服」、「麥吉臉型/套服」、「拉尼亞臉型/套服」等多款有趣時裝。

※1月12日至1月25日【序號換限定時裝】

玩家至商城輸入指定序號「ON AIR」，可免費取得限定時裝「蝴蝶神靈套服」。

《新楓之谷》ON AIR大改版1月12日正式上線

新職業風水師「菈菈」預先創角即日開放、菇菇通行證活動同步釋出！

新職業風水師「菈菈」自1月12日開放事前預約廣受眾多玩家期待，官方於1月12日至1月18日開放預先創角活動，完成創角的玩家可於1月19日領取「菈菈預先創角組合包」，開啟取得：「菈菈聊天戒指交換券」*1、「菈菈名牌戒指交換券」*1、「菈菈傷害字型」*1、「山之地靈組合包」*1、「小鈴鐺交換券」*1、「山之地靈四葉草」*1、「2022 逆轉人生<錢箱>」*1。

此外，完成創角的玩家，即可於1月19日至4月5日期間，參加【菇菇通行證】活動，達指定等級取得以下獎勵：「黃金菇菇戒指」*1、「菇菇機器人心臟」*1、「頂級培羅德戒指」*1；玩家購買「高級菇菇通行證」再加碼取得：「菇菇機器人交換券」*1、「菇菇通行證成長秘藥3」*1、「卡勒馬星力17星強化券」*1、「15星罕見頂級培羅德戒指箱子」*1等豐富獎勵，敬請把握！