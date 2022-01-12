台南敏惠醫護管理專科學校今年2月將有20多位五專部長期照顧與健康促進管理科的專四學生，加入新營醫院護理之家團隊服務。（張毓翎攝）

國發會推估台灣將在2025年邁向「超高齡社會」，長照需求殷切，因應人口老年及長照產業人力需求，台南敏惠醫護管理專科學校與衛福部新營醫院合作培育長照人才，今年2月將有20多位五專部長期照顧與健康促進管理科的專四學生，以有酬實習的方式，加入新營醫院護理之家團隊服務。

敏惠醫專表示，衛福部統計，目前參與長期照顧的專業服務工作者計有8萬5000多人，其中屬於居家照服約有4萬3000多人，另外有3萬4000多人從事機構式的長期照顧，屬社區的也約有8000多人，服務總量大約35萬名長輩。

若以全台目前需要長期照顧的約85萬名長者來看，顯然人力仍不足。有鑑於高齡社會來臨，並配合政府「長照2.0」政策，敏惠醫專開辦設置長健科，目前已有五專部、二專在職班，學科在學人數計有400多位，希望能夠為長期照顧的專業領域，挹注優秀的青年學子。

敏惠醫護管理專科學校副校長曾瑞譙說，敏惠與新營醫院合作培育人才已超過20年，從一開始安排護理科學生到醫院實習，今年擴大到長健科學生，而新營醫院預計明年設置100床的住宿型的長照機構，地點選在距離敏惠不遠的國道3號柳營交流道附近，也是為讓敏惠學生可就近實習。