苗栗一名60多歲婦人，退休後常常拿積蓄投資，不過日前聽信一位香港網友，加入一個投資平台，欲匯款4萬5千元到英國海外帳戶，所幸銀行人員驚覺有異報警，婦人才沒有上當受騙。

竹南派出所警員楊翊姍、陳彥儒5日早上9時許，接獲竹南鎮某一處金融機構通報稱，有一名婦人疑似遭詐騙，員警趕赴現場，發現該名婦人想匯款投資。

經了解，婦人加入一個line投資群組，裡面有個香港網友，介紹婦人家入投資平台，該平台的客服人員用話術聳恿婦人購買貨幣、黃金及原油等產品進行投資，並給一個英國海外帳戶，要婦人匯款，婦人不疑有他，一早就領錢要匯款。

行員詢問關懷婦人，婦人稱要匯款給國外的「朋友」，但婦人根本不認識其所稱的「朋友」，且又是國外帳戶，察覺有異便立即報警處理，經員警勸說並向165確認該投資平台涉及多起詐騙案件，婦人才打消匯款念頭，成功保住積蓄，一再向熱心的行員及積極的員警們道謝。

竹南警察分局藉此提醒民眾，近來投資詐騙案件居高不下，詐騙集團利用人性，佯稱「高獲利」、「穩賺不賠」、「保證獲利」等關鍵字吸引民眾投資，待民眾受騙上當進行匯款後，便銷聲匿跡。呼籲投資應循合法正當管道，如遇疑似詐騙情事，請撥打165反詐騙諮詢專線或110報警處理，提高警覺以保障自身財產。