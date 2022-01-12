台南捷運紅線正進行可行性研究，初步規畫路線將從大林站沿台1線往南到高雄大湖，全長11.19公里，沿線將設置10座車站及1座機廠，未來還可透過高雄捷運紅線連結路竹及橋頭科學園區，讓台南到高雄串連成規模更大、機能更完整的「南高大都會」。市府交通局預定從本月18日起舉辦3場說明會，歡迎沿線居民及關心捷運建設的市民踴躍參與表達意見。

交通局長王銘德指出，台南捷運紅線規畫從中華東路與大同路口的大林站起，沿線經過南台南副都心、台南航空站、嘉藥大學城、大湖生活圈等發展聚落，形成區域治理及智慧運輸科技廊道。

交通局委託專業顧問公司於沿線辦理3場說明會，向民眾說明路線必要性、站位初步規畫及建造型式，說明會將分別於1月18日在南區大恩里活動中心、2月18日於仁德區成功里活動中心，以及2月24日於高雄市湖內區太爺公舘社區聯合活動中心舉行。

王銘德還說，台南捷運計畫須經過可行性研究、綜合規畫、基本設計、細部設計後，才能進入工程及通車營運，每條路線從規畫至完工通車至少需10年以上，目前紅線還在可行性研究階段，將蒐集民眾意見後，納入評估檢討完成規畫成果，以利後續提報中央審議核定，才能進入下一階段的綜合規畫作業。