桃機群聚案入侵社區，除了原本機場相關的工作人員外，歌友會、桃園某電子廠甚至是銀行都有人確診，目前累計42人染疫，讓不少民眾擔憂是否會再升三級。對此，一名從事餐飲業的網友大嘆，上次三級讓他元氣大傷，如今才剛緩過來，如果突然又禁內用，那應該就會收店不做了。貼文引起網友熱議，不少餐飲業者深有同感，但也有網友建議可研發外送菜單搶商機。

一名男網友今在PTT上發文表示，他在台北開了一間小小的餐廳，上次三級警戒就已經讓他元氣大傷，直到最近生意才逐漸步入軌道。由於最近農曆春節快到了，餐廳通常都會在年前將食材多準備起來，如果現在突然宣布不能內用，眞的會崩潰。

男網友坦言，看著如今的疫情發展，說不緊張都是騙人的，今天店裡的2個員工也跟他說，如果疫情再一次爆發，他們都不想要繼續做餐飲業了。而他想一想也覺得，若疫情再爆發，他應該也會把店給收起來，不知道板上是否也有其他同業剉咧等？

貼文引起網友討論，不少從事餐飲業的網友深有同感，「正在跟老闆討論要怎麼轉型」、「疫情再爆發就收掉+1，我開披薩店，也在台北，眞的受不了」、「內用可能會爆掉」、「你可以轉行了，雖然不好聽但是事實」。

不過，也有網友建議原PO可以考慮研發新菜單搶外送商機，「東西好吃，外帶也可以成功，只是要想新菜單」、「我家附近西班牙料理老闆在店門口賣西式便當，賺翻」、「別輕言放棄！可研發適合外送的料理，價格壓在200至300元左右」、「另一家做冷凍義大利麵醬料包，後來就不開餐廳只賣醬料包了」。