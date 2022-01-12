財政部國稅局表示，2022年1月31日（周一）及2月1日（周二）分別為農曆除夕及春節，為維護優良稅務風紀，春節前一周即2022年1月24日起至1月30日止，若非有必要，各區國稅局各分局、稽徵所及服務處，將暫停調閱帳證及外查業務。

國稅局指出，農曆春節為國人三大民俗節日之一，親友間相互送禮表達關懷乃人之常情，對於身負職務的稅務人員而言，絕不允許有利用職務之便，收受饋贈情事，因此在春節前一周暫停調閱帳證及外查業務，即為避免誤會，引起瓜田李下之嫌，亦希望全體納稅人共同配合，建立優良稅務風紀。