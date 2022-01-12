疫情升溫，大安區農會結合清水農會推出韭菜水餃及韭菜餡餅，讓民眾在家即可簡單料理。（陳淑娥攝）

疫情升溫，大安區農會結合清水農會推出韭菜水餃及韭菜餡餅，讓民眾在家即可簡單料理。（陳淑娥攝）

台中市大安區農會擁有自家肉品市場，近年來積極結合各地農會研發新產品，由於目前疫情升溫，大安區農會將自家生產產銷履歷豬肉結合清水在地的韭菜，12日推出韭菜水餃及韭菜餡餅新品，讓民眾在家即可簡單料理，減少外食以降低染疫風險。

台中市農業局輔導大安區農會畜產品結合農產品的新創開發，大安農會偕同清水區農會今日上午11時30分於飛天豬餐館，熱鬧舉辦韭菜豬肉水餃及韭菜豬肉餡餅新品上市發表會，與會來賓現場試吃，一口咬下，韭菜的香濃辛辣味包覆在豬肉內，相當美味可口。

大安區農會總幹事蔡建宗指出，韭菜水餃及餡餅內的豬肉來自大安肉品市場，從拍賣、屠宰、分切到加工冷鏈一元化生產，豬隻屠宰後立刻送入0-2℃預冷室降溫，於15℃環境下手工剔除豬肉筋膜，處理完成後送至-45℃急速冷凍庫冰存，全程低溫控制保持最佳鮮度。

清水區農會總幹事顏秋月表示，清水是台灣生產韭菜相當重要的產區之一，清水與大安一樣鄰近海邊，海風照拂且大甲溪優質水源讓土壤肥沃，種出來的韭菜風味相當濃厚。清水種植韭菜歷史悠久，早在1948年開始韭黃種植技術，是在地相當重要且具特色的產業。

大安區農會表示，大安區肉品市場研發團隊持續開發農產品結合畜產品的新品，除可增加農產品新用途外，期望可解決農產品量多價崩情形，創造農民的價值。大安區肉品市場是全台肉品市場第一間提供從拍賣、屠宰、分切到加工的一元化冷鏈豬肉物流服務，期許促進肉品現代化，提升國人生活水準，並提供消費者健康、新鮮、美味之國產豬肉。

大安區農會指出，今日推出的韭菜豬肉水餃原價600元一包，新品上市優惠價299元一包；韭菜豬肉餡餅原價430元一包，新品上市優惠價219元一包，特選春節年前上市，不僅提供消費者年節送禮選擇，更期許消費者享用美味之餘，還能享受到安全性。