雖然美國航空業已經擺脫2020年初新冠疫情帶來的重大危機，但具有高度傳染性的Omicron變種病毒帶來新的亂流，隨著大型航空公司即將自周四起陸續發布季報，這一波疫情的影響將成為市場關注焦點。

Omicron變種病毒引爆了新一波的公衛危機，使原本就嚴重缺人的航空業處境更加雪上加霜。請病假的員工人數每日呈倍數增長，再加上冬季暴風雪接連攪局，使航空公司被迫取消大量航班。

以聯合航空為例，一天之內，其在紐澤西州紐華克市（Newark）的員工就有近三分之一請病假。這家總部位於芝加哥的航空公司目前已有3000名員工感染新冠病毒。

根據航班追蹤平台FlightAware統計，自去年平安夜以來，美國航空公司總共取消了30600多個航班，占總航班數約7%，是航空業近年來最嚴重的亂象之一。

在Omicron病毒開始造成衝擊之前，過去這兩年來，第四季都是航空業營運最暢旺的時期。

由於第四季一開始的營運情況良好，達美航空和西南航空上個月表示該季可望實現獲利，扭轉了先前認為第四季將虧損的看法。

達美航空將於周四發布第四季業績。根據Refinitiv調查，分析師預估該公司經調整後每股盈餘為15美分。

美國航空與聯合航空將於下周發布財報。美國航空周二透露第四季營收跌幅將小於預期。西南航空將於1月27日發布季報，分析師預其調整後每股盈餘為9美分。