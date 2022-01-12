台中慈濟醫院生態造景步道選用孓遺植物水杉、藥用植物梅葉冬青等台灣特有種植物。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中慈濟醫院生態造景步道選用孓遺植物水杉、藥用植物梅葉冬青等台灣特有種植物。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

生態園區主要以地下水井為水源，另設25噸容量的「雨撲滿」，雨季時可儲水，取代井水使用。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中慈濟醫院於院區打造綠意盎然的生態園區，有助舒緩病人心情。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中慈濟醫院於院區打造綠意盎然的生態園區，有助舒緩病人心情。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中慈濟醫院於院區打造生態池，復育造景初見成效。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中慈濟醫院歷時半年完成台灣首見設置於醫院院區的生態園區，整建過程以現有土石為基底，更考察醫院後山的淺山動植物生態，串聯方圓5公里的生態系統，提供病人與同仁優質的休憩空間。施工總監蔡文松看到後山鳥群飛到園區活動，高興地說已看見初步成果。

生態園區依地勢營造出沼澤、埤塘及淺山溪流兩種生態系統。蔡文松表示，國外許多醫療機構做療癒花園，台灣也有醫療機構做荷花池或景觀園區，但台中慈濟醫院的生態地景著重「培育」，並連結周遭5公里區域生態，強調呈現原生、在地，讓人與景觀有高度連結。

原地施做埤塘溪流並不容易，蔡文松說，先要原地夯實，再手工敷抹黑黏土確保厚薄均勻，接著鋪上厚1.5厘米熱融接合的PVC雨布及不織布，不只防滲水還要節水，等不織布將來逐漸形成生物膜後形成防水層，滋養生態。

生態園區主要以地下水井為水源，另設25噸容量的「雨撲滿」，雨季時可儲水，取代井水使用。水池邊也有硝化池以生化棉硝化菌，有效維持水質清澈與穩定，水流進入硝化池前，另設樹葉收集器減少水循環設備堵塞。

造景植物8成以上都選用台灣原生種，蔡文松指出，包括孓遺植物水杉、藥用植物梅葉冬青等，都是台灣特有。其餘2成是因應造景選用的園藝植物。植物外貌會隨著季節變化，蔡文松表示，主要是讓人能透過視覺觀察到環境變化，感受到四季更迭與大地更親近。

兩處造景已接近完工，近期植入燈心草、台灣萍蓬等水生植物，陸續放養石賓、溪哥、田螺等水生動物。不到一周，已發現鳥類、蝴蝶來到生態區，甚至水黽也悠游滑行。蔡文松表示，如放養魚類開始繁衍仔魚，就表示生態復育造景初步有成，期待能吸引更多物種到來。

護理之家資訊專員陳重光因業務須往來兩院區，常經過生態造景步道，空閒時也會駐足欣賞淺山溪流。照服員廖德蓉很喜歡生態造景，上下班經過時，偶爾會拍照與親友分享。來注射疫苗的張先生說，印象中的醫院多是冷冰冰建築，生機蓬勃的造景有助舒緩病人心情。