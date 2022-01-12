68歲老戲骨李立群先前在台灣跟女兒李元元接拍了《她們創業的那些鳥事》，近年在大陸拍了不少電影戲劇的他，近日傳出拍攝《西虹市首富》時只得10萬人民幣（約43萬台幣），主角沈騰看不下去，從薪水中自掏腰包拿了50萬元人民幣（約217萬台幣）給李立群。今(12日)天中午，李立群罕見轉發回應：「我都沒聽過有多給我錢的事兒」，否認傳聞。

李立群能說能演，早年以《華視劇展——卿須憐我我憐卿》獲得第16屆金鐘獎電視金鐘獎男演員獎，之後他學習脫口秀，和李國修、賴聲川創辦表演工作坊，作品《那一夜，我們說相聲》獲得許多觀眾的喜愛，他自1978年出道，演出作品無數，近日更和女兒合拍《她們創業的那些鳥事》，用心提攜愛女出道。

有網友造謠李立群拍《西虹市首富》只拿10萬，沈騰看不下去。（圖／翻攝自ba哥專用微博）

去年李立群和女兒受訪，李元元直言不可能跟對戲的邱澤來電，自爆名花有主，「我男朋友是美國黑人耶！完全不同的style。」並表示跟男友是在LA進修時認識，兩人才交往幾天她就返台，又自嘲：「如果角色交換，我可能是渣男」，卻引來酸民轉發諷刺：「真給李立群老師長臉。服，沒白去美國留學，一定很爽」，而李立群也沒動怒，高EQ回應：「他倆分手一陣子了。我女兒的初戀，妙哉！」

李立群回應網友。（圖／翻攝自李立群微博）

近日又有大陸自媒體聲稱，當年李立群拍《西虹市首富》，票房破25億人民幣（約108億台幣），沈騰片酬3000萬人民幣（約1.3億台幣），宋芸樺則是片酬800萬人民幣（約3400萬台幣），李立群卻只有10萬人民幣，「沈騰看不下去了，拿出50萬給了李老」，見此，李立群親上火線回：「我都沒聽過有多給我錢的事兒！哈哈哈！隨他們說去吧！」，有網友安慰說：「老師別在意，yxh（營銷號）愛造謠，大家都知道」，李立群接著耐心說：「沒有事！只是看到了、就把話說清楚。小事情」。

而其他網友見此說：「啊，所以他片酬真的只有10萬嗎？」、「他演的那個去世的富豪沒幾分鐘戲份」、「他就露臉不到一分鐘吧，就一個遺囑錄像，都沒對手戲的，10萬感覺不少了」、「覺得網友真的被天價片酬練出來了，幾千萬幾百萬覺得正常，十萬竟然覺得少了」。