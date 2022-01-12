義民中學廣設科學生李佳妍以新竹縣鳥「五色鳥」進行角色設計（右上），參加縣警局舉辦的首屆形象標誌比賽奪得優勝。（羅浚濱攝）

疫情爆發以來，學生的課業和生活都受到衝擊，義民高中廣告設計科將「疫情」化為「藝情」，12日在文化局美術館做「藝情爆發」畢業成果展，其中，鄭采玲在全國技藝競賽勇奪廣告設計「金手獎」，李佳妍則拿下新竹縣警局形像標誌優等，展現紮實的學習成果。

縣長楊文科表示，義民中學長期在設計方面表現亮眼，學生們在疫情生活下有感「藝情」爆發，展出涵蓋專題製作、西畫、水墨、平面設計、版畫、漫畫等平面與立體的創作，呈現3年在校學習成果及心血結晶，非常值得欣賞，也提醒參觀民眾做好「戴口罩」等防疫措施。

義民高中校長陳衍財表示，該校廣告設計科成立32年來成就斐然，今年全國技藝競賽勇奪商業廣告「金手獎」的佳績外，在新竹縣學生美術比賽囊括各類別前三名，畢業成果展更能看出學生在疫情期間還能創作不一樣的精彩！

獲得全國技藝競賽勇奪商業廣告「金手獎」的鄭采玲說，她從小就喜歡畫畫，創作「東京奧運」、「寵物用品展」、「高度之美」及「精彩上線」很高興能獲金手獎，希望畢業後能進台科大提升學識。

新竹縣警局舉辦首屆形象標誌比賽，由李佳妍奪得優勝，她以新竹縣鳥「五色鳥」進行角色設計，讓警察、刑警、鑑識員及交通警察，化身為扑棱著翅膀的鳥，打造警察親和力形象，獲得評審一致讚賞，後續將運用在縣警局宣導上。