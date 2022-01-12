2022年起基本工資調漲至25250元，時薪調升至168元，健保費率投保級距在2022年起也跟著調整，目前最低月投保金額為25250元。但其中原先薪資在「此一區間」的民眾，因為級距調整需要負擔的保費反而減少。

健保署發新聞稿解釋，小張的店在疫情期間轉型有成，疫情趨緩後新聘了幾位工讀生，不知是否會影響健保費，因此問健保署後才知道當基本工資調整時，投保金額分級表下限就需跟著調整。

文中舉例，原以24000元投保的工讀生，投保金額調整為25250元後，每月要自付健保費392元比調整前增加20元，雇主負擔則增加62元。另，若僱用超過3個月短期工作員工，及每日到工或非每日到工但每週工作時數達12小時的工讀生，雇主都要幫員工投保健保。

健保署高屏業務組林淑華組長表示，為簡化投保單位申報作業，目前投保金額為24000元及25200元的員工，健保署會主動調整為25250元；而員工每月薪資若如介於25201到25250元，按照2021年原保金額為26400者，2022年可申請調降為25250元，如於2022年1月31日前申報，可自2022年1月1日生效。

根據健保署保險費試算，雇主若申請調降，每月健保費負擔約可減少46元，個人自付保險費可少17元。最新投保金額分級表及保險費負擔金額表可於健保署全球資訊網查詢（首頁/健保服務/投保與保費/一般保費計算）。