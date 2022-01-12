隨著農曆春節的腳步接近，全台百貨業者開春年度盛事-搶褔袋紛紛登場！象徵新春吉祥袋好運，新光三越虎年初一的新春福袋，今年特別以「許願未來奇蹟福袋」為題，網羅八大未來夢想清單，新光三越台中店福袋1/20上午10點起，於新光三越APP線上預購開搶！只要開啟APP扣skm points50點，即可以skm pay支付1000元搶先預購價值超過4000元的福袋，限量500袋！

新光三越台中店2021年無畏疫情，照樣衝出年營收214億元的歷史新高好成績，蟬連台灣百貨「店王」寶座！展望2022年，新光三越台中店業績可望看增3-5％。

新光三越台中店表示，今年的新春福袋祭出總獎值近300萬元的驚喜大獎，除了每袋價值超過4000元，購買福袋即有機會獲得festaria GIA一克拉鉑金鑽戒（價值48萬）、Bgreen BR2運動養生椅（價值189800）、Gogoro eeyo1極輕量智慧電動單車（價值119980）、Gogoro VIVA MIX BELT合聲白（價值74980）等501個驚喜大獎！

新光三越台中店新春褔袋，今年獎項中特別規劃超過60組夢想清單大獎，包括新開幕的渡假飯店-承億文旅潭日月樂水行政家庭房（價值20800）、山思雲想雙人同行體驗（豪華懶人露營/價值10000）、米其林餐盤料理THE WANG單人套餐（價值3168）！

另外，最受歡迎的「新春卡利HIGH」刷卡回饋活動，於1/13至2/20聯合12大指定銀行共同推出，單卡刷卡累計滿1萬元以上回饋4％、滿6萬元以上回饋5％、滿20萬元以上回饋6％電子贈品禮券，使用SKMPAY單筆滿3000以上還可獨享升級最高7％回饋！

新光三越台中店表示，於新光三越APP、電商平台skm online線上消費一樣可以累計，線上線下同享卡利HIGH超高禮券回饋，活動首七日持skm pay綁定指定銀行再享多重禮券回饋！

此外，歡慶skm points上線，今年新春卡利HIGH更首度加碼送點數，如活動首七日刷卡單筆3千送2千點、滿1萬送5千點，讓會員用skm points搭配卡利HIGH享受最划算的購物禮遇！例如扣skm points100點就能用市價82折買到AirPods Pro、Dyson V11無線吸塵器等時下夢幻逸品！skm points更能週週扣10點抽智慧電車、百萬賓士車（Mercedes–Benz C–Class180），新光三越會員2/28前刷JCB卡單筆消費滿200元，還有機會抽中LEXUS NX200豪華版！

除了年貨採買優惠，新光三越團圓聚餐與年菜推薦多樣化，如「名人坊」高級粵菜推出的限量富貴盆菜，推薦價25000/盆（10人份），主廚嚴選最珍貴的原鮑魚等20種食材，費工烹煮後匯集所有湯汁的精華燴煮芶上薄芡，在砂鍋上爐燒滾後香味四溢。

另外，全館各頂級餐廳也同步推出新春套餐，如「橘色火鍋」推出日本頂級和牛套餐（推薦價4300）、「名人坊」新春套餐推薦價2180/位、「301大道」推出春節主廚豐盛四人套餐6288元等，都是新春歡聚的選擇！

此外，新光三越開春初一到初四精采活動不間斷！2022福虎賀歲以「虎躍龍騰」為主題，初一到初四安排了祥獅鼓陣、翻騰舞龍、跆拳道技藝以及迎財神等技藝團體表演，今年還特別邀請雙十國慶序幕壓軸表演的「We.R特技跆拳表演團」，展現跆拳道與街舞的結合，呈現虎年氣勢磅礡、旺氣臨門的春節氛圍，與民眾一起迎接歡樂元氣的新春虎年！