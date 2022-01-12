聯準會升息外資不見得跑，大型金控高層認為「雙率」比較才是重點。對此不具名的指標大型金控高層分析，現在關鍵要看台股現金殖利率和美債殖利率的高低，倘若前者高於後者，外資續留台股的意願將大增。

國安基金執行秘書，也是財政部次長阮清華在11日國安基金會後受訪時表示，台股2021年的殖利率平均為2.66%，在世界上排名高居第二，再加上台股本益比相對低，不論是長期的投資報酬率或是未來的資本利得都有期待的空間，對此大型金控高層也認為，台股的現金殖利率，將成為抵禦聯準會升息效應最好的利器。

高盛估計高通膨和緊俏的就業市場可能讓Fed在2022年升息4次，高於先前預期的3次，而摩根大通執行長傑米．戴蒙（Jamie Dimon）亦認同Fed今年將升息4次，兩大國際金融產業龍頭的說法更引發金融圈對台股受聯準會升息影響的矚目。對此大型金控高層認為，聯準會升息的步調將和疫情的變化息息相關，因為不論是通貨膨脹率、美國就業情況或工資上漲率，這三者都高度受到病毒、病情對供應鏈與就業市場供需的高度影響，而這也是聯準會決定升息幅度的關鍵。

那麼，聯準會升息是否真對台股不利？大型金控高層則分析，必須和台股的投資殖利率，跟債券殖利率變動幅度比較，這會是重要關鍵。

同時大型金控高層進而指出，升息對股市的影響分為「市場交易型」影響與「資產配置型」影響：「前者的影響急但淺，後者則影響深遠！」倘若比較股票現金殖利率及公債殖利率之間的消長，該消長會左右資產重新配置變動的幅度，例如，全球的壽險公司近幾年來之所以不斷調高股票配置，即在於對現金殖利率和債券殖利率的「比價效應」。

也因此，倘若國內外投資人比起資本利得，更看重股票現金殖利率時，股票市場將因此被大幅納入長期性、高比重資產配置，如此一來，聯準會升息引發外資撤出台股的效應，也會跟著降低。

不過高層也提醒，一旦出現債券殖利率凌駕股票現金股利率的現象，或者可能性時，對金融市場、商品設計、交易策略、資產配置就會產生變動，台股也會面臨較大的挑戰。對此大型金控高層也進而分析，這與股市裡的產業結構、成本特性與需求特徵及其與殖利率曲線結構變異有密切的聯繫關係，但由於台灣在2021年多家上市公司獲利創新高，另外台股目前也在高峰，再漲空間有限，因此相對今年的殖利率平均行情應會更好，所以對外資而言，亦更有留在市場的誘因。

倘若以目前美債殖利率水準來看，目前10年期債券殖利率約為1.8%，和台股2021年的平均殖利率水準大有落差，同時由於2021年許多上市櫃公司獲利創新高，估計2022年的股利配發行情將再拉高，也更有外資投資的吸引力。