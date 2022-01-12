長程航班落地採檢奏效，12日境外移入達到92例，本土也增加4例。指揮官陳時中12日表示，桃機群聚有趨緩的現象，多數有脈絡可循，期待能夠控制住。另一方面，境外移入數量持續增加，為避免醫療量能崩潰，指揮中心也2方向調整規定。

陳時中表示，12日新增的確診者，包含1位北市照顧人員為舊案，其他3位為桃園居服員在銀行中的接觸者，雖然社區仍有威脅要注意，但情況已收斂。此外，境外移入雖然增近百例，我國仍有防護力且多數確診者為輕症，尚無停航規劃，此舉對國人返鄉傷害很大，若是重症率高才會納入考慮，仍希望讓大家過個好年。

專家諮詢小組召集人張上淳表示，因應確診個案增加，針對無症狀確診者新增解除隔離條件，不需要等待採檢日10日後或是等指揮官核准才可回歸社區，會根據客觀檢測數據讓衛生局判斷，即可解除隔離。此外，醫療應變組副組長羅一鈞指出，為增加專責病房利用，同班機確診旅客可以收治一室。