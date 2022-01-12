大陸前三大LED顯示屏廠利亞德接受法人訪談，其中利亞德與台灣晶電合資的利晶微電子去年營收達3億元，月產能約8億顆，2022年計畫擴產一倍，達16億顆，產能將由利亞德包銷，目前利晶微巨量轉移速度為每秒1000～1500顆晶片。

micro LED雖然尚未進入大量商業化階段，但韓國廠商三星電子今年在CES展上展出Micro LED電視-The Wall，精細的畫質震撼市場，雖然每台造價高達新台幣400萬元，價格不斐，仍然成功吸引眼球、創造話題，各大陣營在micro LED的進度上再引關注，從各公司釋放出來的風向球觀察，與一年前相較，micro LED廠已從卡關巨量轉移技術，步入擴產階段。

大陸前三大LED顯示屏廠利亞德日前接受法人訪談，據法人轉述，利亞德透露，micro LED技術成熟度不斷提高，期許未來3～5年透過標準化將micro LED產品推向市場，旗下micro LED廠利晶微年營收約3億元，月產能約8億顆，2022年將擴產一倍，月產能邁向16億顆，產品將由利亞德包銷，今年可望有新品發表。

利亞德也表示，利晶微micro LED晶片的定義是晶片尺寸小於100微米（100um），採用倒裝晶片，目前巨量轉移的速度是每秒1000～1500顆，現階段晶片主要向晶電採購，但是三安光電已經研發出小批量低成本的晶片。

至於在mini LED的進度上，背光用的mini LED已在2021年下半年研發成功並量產，今年mini LED背光產品可望放量，由於mini LED晶片比較成熟，利亞德會根據成本採購晶片，三安光電的品質符合要求。

利亞德也看好2022年景氣，自己的長沙工廠已於2021年7月投產，月產能達60億顆，利亞德指出，2021年疫情影響淡化，海外需求急速回升，2022年行業成長趨勢不變，利亞德的訂單從2021年5月開始回溫，全年新簽訂單金額達115億元，接近年度訂單目標。