不少年輕人都以存到人生第一桶金為目標，一名26歲的女網友表示，她的工作多數年輕人都不願意做，但一天收入大概有2800元，加上她平常省吃儉用，短短一年就存到100萬元，好奇可以用這筆錢做什麼投資。貼文曝光後，不少網友好奇她工作是什麼，對此她也回應自己是看護，讓網友驚呼，「難怪薪水高」。

一名女網友在網路論壇Dcard發文表示，自己26歲，一直以來都很努力工作、存錢，把所有花費降到最低，除了盡量避免社交外，一天的伙食費也控制在200元左右，終於在一年內存到100萬元。

她透露，因為她的工作要24小時待命、每天面對一堆脾氣怪異的人，所以沒什麼年輕人願意做，但一天收入大約2800元，加上她省吃儉用，所以才可以在短短一年內就存到第一桶金，詢問大家這筆存款可以做什麼投資。

貼文曝光後立刻引起網友熱議，「我覺得為了存100萬犧牲蠻多的，畢竟時間都用在最年輕的時候」、「雖然我是沒打算犧牲生活品質 但還是佩服原PO能堅持存到錢」、「多存股、買股票，不要定存」、「金融股或ETF都可以，不會大起大落，適合保守的人，放銀行只是讓銀行賺更多錢」。

也有網友好奇她的工作是什麼，「請問是在社福機構工作嗎」、「消防員吧」、「警察或職軍嗎」、「接體師嗎」。隨後她也出面回應，她是做看護的，讓網友驚呼，「難怪薪水高」。