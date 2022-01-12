李靚蕾和王力宏的婚變風波上月看似落幕，沒想到又因為王力宏隔離期滿出關，想要返家探視小孩，雙方又隔空交火，李靚蕾更控訴王力宏帶3名陌生男子，意圖闖入住家，12日她也發聲表示已報警，不過大安分局新生南路派出所所長則表示她尚未完成正式報案程序，對此，李靚蕾稍早已透過管家到派出所備案。

李靚蕾11日深夜再次發文控訴王力宏，未經過她的許可，在返家探視小孩時，帶了3名壯漢，試圖闖入吾疆豪宅，讓孩子們都被嚇哭，對此，王力宏經紀公司怒批她想像力豐富，並質疑她為何不報警。

因此12日上午，李靚蕾又發聲明表示已經報警，而派出所所長也出面還原當時情況，表示有接到李靚蕾電話，但她只敘述王力宏欲強闖吾疆的狀況，所長有詢問她是否要到派出所報案，倘若有立即性的安全顧慮，警方也會立刻前往現場處理，不過李靚蕾聽完後，僅表示：「沒有，我跟你詢問」，因此她並未到派出所完成正式報案程序。

而12日下午2點左右，李靚蕾也已透過管家持委託書，針對她在網路的敘述，正式到派出所向警方備案，不過目前並沒有提告，並提醒民眾若碰同類似情況，可到鄰近的派出所報案。