標榜南台灣首座純日系MITSUI OUTLET PARK，集結時尚、饗食、娛樂與在地文化新色彩的三井台南店，今(12)日宣布，預定將於2022年2月中旬起展開試營運，2022年2月25日盛大開幕；該店國際品牌匯集了包含跨世代最愛的時尚品牌，如「COACH」「POLO RALPHLAUREN」「ALL SAINTS」等，休閒品牌則有台灣南部首度展店「Abercrombie ＆ Fitch、「abercrombie kids」、「HOLLISTER」、「GILLY HICKS」、「REPLAY」，以及「GAP」、「Tommy Hilfiger」、「agnes b.」等。

三井不動產集團在台灣的商業事業第三據點MITSUI OUTLET PARK台南，自2020年1月動工以來，歷時約2年的興建工程業已接近尾聲，日前已順利通過各項審查，取得使用許可，同時宣布預定將於2022年2月中旬起展開試營運，2022年2月25日盛大開幕。

台南店開幕之後，將會成為引領時尚新潮流、娛樂新創意、詮釋在地文化新色彩的台南市最大的OUTLET商場。

三井不動產集團在台灣的開發首店MITSUI OUTLET PARK林口已於2016年1月開業、第二據點MITSUI OUTLET PARK 台中港於2018年12月一期開幕，並且於2021年12月16日二期盛大開幕。無論是北部的林口、中部的台中港皆為台灣的商業市場帶來不同以往的新型態消費模式與提供消費者更好的服務品質。

近兩年雖受疫情影響，但在遵循政府防疫政策下，維持正常的營運，並且以提供顧客更安全、更安心的購物環境為最高的目標。今後三井不動產集團將再次把林口、台中港的成功經驗帶到南部，提供包含台南地區以及鄰近縣市的消費者更優質的購物環境、更貼心的服務。

MITSUI OUTLET PARK 台南的設計概念Gateway Park Tainan，期望帶給第一次造訪台南的旅客，燃起對台南古都優美人文風景的讚嘆與雀躍心情，同時台南的熟客亦能再次感受古都風情的魅力。

台南店室內區充分採用陽光、流水、綠樹等意象元素，高達約20米挑高的室內中央廣場，可讓南部豔陽毫不吝嗇的通透灑入，十足的清新明亮感；還有大家熟悉的台南街景紅磚瓦牆與綠樹林意、加上寬廣的公區走道，讓人完全感受不到一般室內空間的壓迫感，是可在此悠閒度過愉悅時光的商業設施。

商場構成包括一、「物販」的各種國際品牌二、日系的時尚品牌，有首次前進南台灣展店的有「BEAMS」「UNITED ARROWS」「URBAN RESERCH」三、 三、運動／戶外品牌，包含「NIKE」、「adidas」、「PUMA」、「New Balance」、「Under Armour」、「The North Face」、「Timberland」等，此外，還有來自西班牙為全歐洲規模最大的運動健身事業集團「BH健身器材」也是台灣OUTLET初次展店。

四、親子娛樂有首次進駐台南OUTLET的「Tom`s world湯姆熊歡樂世界」「LEGO」「TAKARA TOMY」等五、 五、生活家用有首次進駐台南OUTLET的「PANASONIC Living＋生活品味館」、「阿原肥皂」、「BOSE」、「OSIM」、「集雅社電競音響館」、「Electrolux」、「Zwilling」、「TEFAL」等。

同時，在主題餐廳方面，規劃有主題餐廳以及美食廣場、以及輕食、伴手禮等，共計約有47個品牌進駐。包含了日系初展店、南部初展店、新業態等國內外知名排隊美食。主題餐廳有全台灣知名的台南在地老店阿霞飯店新店型「ASHA」，台南當地港式茶點「聚豐樓」等在地名店，日系名店部份，有首次進軍台灣道地日本食堂料理「銀座羅豚食堂」、獲得新加坡米其林推薦的鰻魚專賣店「三河中川屋」等日系排隊美食。

美食廣場部分，包含全台知名度超高的嘉義名店「林聰明砂鍋魚頭」也以新業態首次進駐商場、40年的高雄碳燒肉燥飯老店「碳呷郎」、台南在地漢堡人氣店「之堡」等。日系人氣名店「金子半之助」、「宮武讚歧烏龍」以及新型態的「銀座宮下牛壽喜屋」等。另外還有台南在地甜品代表豆花名店「同記安平豆花」，冰淇淋界的精品「Häagen-Dazs」等。

輕食／伴手禮方面，包含有泡芙排隊名店「beard papa′s」、首次在南台灣展店的日本麵包「DONQ(Mini One)」等日系輕食甜品之外，還有台南在地人氣店「Mochi Mochi鬆餅屋」、全球連鎖咖啡「STARBUCKS」、台灣伴手禮名店「郭元益」、台南伴手禮店「府城市集」、全球人氣巧克力專賣店「GODIVA」等。