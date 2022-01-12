近日氣溫變化大，大樓外牆磁磚恐因熱脹冷縮剝落砸傷路人，台北市自去年12月至今已收到17件通報，但有議員質疑，去年大樓外牆檢測申報數為4596棟，最終僅154棟、3.35％完成申報。北市建管處回應，今年1月起會優先推動公有建築物外牆申報，今年7月也將以分期分類推動私有建築外牆申報。

北市議員王鴻薇指出，台北市外牆檢測去年應申報數量是4596棟，但完成數只有154棟，市府所屬的建物則應申報26棟，卻只有2棟完成，檢測比率相當糟糕，這對於路上行人安危，是很大隱憂。

王鴻薇說，北市府年年2月公布「臺北市建築物外牆安全診斷檢查及申報辦法檢查及申報辦法」，規定樓高11層樓以上的建物，若屋齡達15年須每6年檢測申報一次，若屋齡達30年以上則每3年須檢測申報一次。

王鴻薇統計，依照該辦法的規定，申報、檢測作業應再今年12月31日前全數完成，但光前年就有4939棟達申報資格，結果過了1年多，還是只有3.35％完成，效率不及格。

王鴻薇說，前年提出政策就有疏失，時間又趕在當年底完成，價格又不明確，讓檢測單位漫天喊價，之後才放寬時間到今年年底，但放寬時間，結果市府自己也做不到，這些具有潛在危險疑慮之建築物，難不成市府要放著他們繼續5年、10年嗎？她認為市府應出面說明，安撫民心，這進度效率恐怕要花數十年才能完成，市民能安心嗎？

建管處坦言，該辦法自2020年2月9日發布實施以來，因考量政策執行需周知民眾，且經統計轄內達15年及30年以上建築物數量較大，恐造成行政資源量能不足，才將原訂申報制度實施時間順延，依循「由公而私、公安優先」原則推動申報並採分類分期方式實施申報。

建管處說，具有潛在危險疑慮的建築物，將於去年7月優先推動申報，今年1月起優先推動公有建築物外牆申報，同年7月再推動私有建築物外牆申報。