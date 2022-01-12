國民黨輪值本周修憲委員會召委，但未召開會議，反而開記者會痛批民進黨「橫柴入灶」。國民黨不滿民進黨在6日第一次會議中就完全不顧程序正義，自行推舉主席，自行決定議題，自行決定哪一位召委那一天開會，因此不打算奉陪。國民黨呼籲民進黨，修憲必須取得立法院四分之三席次共識，沒有國民黨的合作，修憲決不會成功，民進黨必須自己背負100％修憲失敗的完全責任。

國民黨團書記長陳玉珍表示，不會參加民進黨自行排定的會議。國民黨團不反對修憲，也提出相對的具體主張：一、召開修憲國是會議。二、恢復閣揆同意權。三、十八歲公民權入憲。四、不在籍投票權入憲。五、總統定期國情報告。六、環境、動保權入憲。國民黨團支持修憲，反對沒有程序正義的修憲，反對民進黨一黨獨大的修憲。

國民黨修憲委員召委鄭麗文表示，修憲必須取得全民高度共識、朝野高度共識，蔡英文總統不是經常把「國家要團結、朝野要合作」掛在嘴上嗎？修憲就是個試金石，在民進黨所主導的修憲，有沒有誠意、尊重全民共識，與在野黨合作完成修憲？

鄭麗文指出，民進黨在修憲委員會議一開始，就開始利用多數輾壓，完全不尊重在野委員的提案，在野黨不是執政黨的橡皮圖章，更不可能在沒有任何程序正義，凝聚高度共識的過程下，把修憲案送出立法院，國民黨若是隨著民進黨起舞，將對不起人民、對不起《憲法》。

鄭麗文表示，民進黨難道不知道若無國民黨的支持，修憲根本無法通過嗎？唯一可解釋的是，民進黨根本不想修憲，又想打假球，然後嫁禍、甩鍋給在野黨，國民黨團絕不奉陪。

國民黨立委賴士葆表示，從民進黨自設主席、自設議題、自設會議程序，就可以看出民進黨修憲是在打假球，假借修憲之名，進行鬥爭在野黨之實，為的是累積相罵本。

國民黨立委曾銘宗表示，修憲是何等大事，豈能橫材入灶？修法都要程序正義，何況是修憲，修憲的前提在於程序正義和高度共識。現行的《憲法》草案是在民國25年5月5日公布，在民國36年1月1日實施，期間歷經10年，即便在所謂的威權時代，也沒有強行表決，鴨霸的民進黨竟然要利用臨時會，強行表決憲法修正案，國民黨團強烈譴責民進黨鴨霸。