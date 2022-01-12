營造工程缺工，7年級生林致龍創業失利，轉換跑道改做營建工地幹部，薪資50K起跳，每月還可請領5000至7000元的勞動部缺工就業獎勵金，他鼓勵同世代的年輕人不要怕累，有一技之長到哪裡都不怕失業。

林致龍家裡就做營造業，念書時一有閒暇就在工地學習，19歲就創業，但投資失利，人生跌落谷底，他轉而學習建築相關領域，30歲再次創業，轉做居家修繕等工程，沒想到又遇到上下游承包商倒帳，又受挫。

林致龍由嘉義就業中心的推介，進入知名的營造公司任職，開挖土機、吊車、砂石車、做模板、鋼筋、灌漿等樣樣都來，上工10個月就從助理工程師晉升為工地副主任，薪水跳升至50K，還可以申領勞動部的缺工就業獎勵金。

林致龍說，他把蓋房子當興趣，儘管創業受挫，仍想從事營建蓋房子，過往在工地及創業的歷練讓他學會多種營建需要的技術，才能快速升級，以後他想更精進技術，多考取技師證照。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，根據勞動部最新調查，今年1月營建工程業的人力需求將比今年10月增加1697人，此需求量創下近10年同期次高，顯示營建工程業持續缺工。

劉邦棟指出，勞動部對製造業、照顧服務業及營造業等特定行業缺工有就業獎勵措施，透過就業中心推介進入這些產業的民眾，上工加保任職符合規定條件，每月可申請5000至7000元就業獎勵，最長發給18個月，每人最高可領10萬8000元。