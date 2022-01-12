本土疫情升溫，民眾搶打第三劑疫苗，新北市昨重啟「新北市政府疫苗接種預約系統」，3萬300個名額3小時就預約額滿，新北市衛生局今再新增1處機動疫苗接種站，即日起至20日民眾可至中和環球購物中心接種莫德納疫苗，每日限量600名，隨到隨打不需預約。

新北市三重小巨蛋、永和國父紀念館、鶯歌永福宮、汐止區公所二樓4處中大型接種站，昨開放預約火速額滿，13日至15日開始讓預約民眾接種莫德納疫苗；而新北市37家醫院、415家診所及29家衛生所即日起也開放預約施打AZ、BNT、莫德納及高端。

機動疫苗接種站則開放莫德納疫苗接種，隨到隨打、不須預約，林口三井OUTLET百貨14至16日下午2時至晚上6時開放，每日限量700名；新莊宏匯廣場14日至15日下午1時至晚上6時開放，每日限量800名；另再新增1處中和環球購物中心接種站，即日起至20日每天下午3時至晚上8時，每日限量600名。