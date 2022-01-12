豐祥-KY(5288)去年第四季在越南疫情逐漸穩定後，營收在11月後回升到5億元以上。2022年機車零件擺脫疫情衝擊穩定復甦，而休閒車輛客戶Polaris及美國Honda成長力道加大，法人預期今年營運有望再衝新高。

豐祥2021年營收57.24億元，年增22.86％，創下歷史新高。前三季稅後淨利4.91億元，年增53.4％，每股盈餘7.43元。其中，第三季受到越南封城拖累機車營收，且稼動率下滑及原物料成本大漲使毛利率降至15.8％，否則營運表現更佳。

隨著疫情影響性下降，越南經濟活動逐漸回升，越南Honda的內銷組車計畫恢復，對豐祥的拉貨也增加，休閒車輛Polaris供應鏈略受影響，第四季動能仍不弱。豐祥去年11月及12月營收都站上5億元以上，年增率39.7％、6.54％，2021全年營收符合法人預期。

近年來豐祥持續提升休閒車量比重，去年第三季休閒車輛營收比重超越傳統機車，大客戶Polaris今年有望成為豐祥單一最大客戶，休閒車輛的比重提升，有利於產品組合。此外，北美Honda的ATV零件訂單去年下半年出貨之後，今年有望倍數成長，整個休閒車輛零組件今年營收估計年增30％。

2021年因為疫情，越南機車銷售量由年初預估的280萬台下修至270萬台，日系大廠預估在需求回升下，銷售量可回到280萬台，預期今年機車零件成長動能提升，年增率上看10％，目標恢復至2019年的規模。

健康醫療部分，豐祥積極拓展健身器材領域，去年取得三家歐美公司的訂單，今年有望放量，展現營收成果。