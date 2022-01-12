旺宏(2337)總經理盧志遠今日出席活動時表示，目前主要產品Nor flash還是供不應求，看起來可以說是「無烏雲」，其他產品則有些有傳統季節性淡季效應，整體第一季相對於去年同期仍會成長。

盧志遠表示，目前看起來，第一季還是以Nor flash的需求最穩健，主要因為邏輯產品的生意很好，有一些產能排擠效應，現在Nor flash仍是供不應求，尤其是用在5G/AI的高品質產品，預計還有漲價的機會，整體而言，Nor flash用在汽車、AI、5G的應用都缺貨，用於PC/NB/硬碟的需求相對較淡一些。

盧志遠指出，第一季用於遊戲機用的ROM產品，以及應用在消費性產品和NB市場相關，Nand flash產品受傳統季節性淡季影響，整體而言，第一季業績，仍比去年同期成長。

旺宏目前有三大產品線，以去年第三季來說，Nor flash占比達52%、ROM占28%、Nand flash占15%以及代工占比重5%。

國內四大記憶體大廠旺宏(2337)、南亞科、晶豪科以及鈺創，今早與長庚大學工學院簽訂產學合作契約，成立記憶體專業學程的碩士班，優先為台灣記憶體產業打造人才。旺宏總經理盧志遠出席簽約並做上述表示。

旺宏預定1月25日舉行法說會公布上季獲利以及展望。

去年第四季整體需求仍佳，旺宏電子2021年12月營收40.92億元為歷史同期新高，月減13.6%，較2020年同期則增加23.8%，這也是自2021年4月以來，已連續9個月營收創歷史同期新高，2021年並寫下全年營收破500億元的歷史紀錄，2021年1月至12月合併營收為505.73億元，較2020年同期398.01億元增加27.06%。

旺宏去年第三季本業強勁以及業外處分6吋廠獲利挹注，單季稅後純益54.3億元，季增1.82倍，每股純益2.94元，創歷史新高，2021年前三季EPS達4.48元。