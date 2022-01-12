因應小資族和想節稅投資人需求，元大投信在2019年推出的3檔ETF的「連結基金」，目前受益人呈現穩定成長。ETF連結基金，至少90%投資於ETF，走勢和連結的ETF連動，且不重複收取管理費，交易方式和共同基金一樣，適合小資族和節稅族透過銀行及投信等通路交易，也能設定定期定額扣款。目前3檔ETF「連結基金」的連結標的分別為元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)、元大富櫃50(006201)。

以0050 ETF連結基金（指元大台灣卓越50 ETF連結基金）而言，自2019年6月推出，迄今受惠台股權值股成長，該連結基金不配息的級別淨值在發行時為10元，今年元月初一度站上20元。

除了入手的成本低又可設定定期定額外，「ETF連結基金」有不配息和配息兩種級別，目的是為了讓投資人透過不配息級別而將息收再投入的選擇，當然，高資產的投資人，有節稅需求，透過不配息的選項，可以避開配息增加所得稅率級距的壓力；配息級別則適合有現金流需求的投資人。

據統計，元大投信的3檔ETF的「連結基金」最新的受益人數為4822人。目前在台股掛牌的台股ETF尚沒有「不配息」的選項，因此，青睞元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)、元大富櫃50(006201)的投資人，又希望能做到不配息，就可以透過ETF「連結基金」，來完成財務規畫。