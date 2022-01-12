封測廠南茂(8150)2021年第四季成長動能雖暫緩，營收仍創歷史第三高、帶動全年營收改寫新高，表現符合法人調降後預期。展望2022年，雖然首季仍受淡季及工作天數較少影響，但公司對今年營運仍審慎樂觀，預期仍可維持成長。

南茂股價去年10月中下探42.1元的近5月低點，隨後緩步震盪向上墊高，今（12）日開高後在買盤敲進下放量走揚，終場勁揚5.52％、收於全日最高點49.7元，創去年9月底以來3個半月高點。三大法人近日反手回補，本周迄今合計買超571張。

南茂2021年12月自結合併營收22.65億元，月增1.3％、年增3.42％，改寫同期新高。使第四季合併營收67.91億元，雖季減5.16％、仍年增7.62％，創同期新高、歷史第三高。累計全年合併營收274億元、年增達19.07％，改寫歷史新高。

南茂雖受記憶體庫存調節影響致使DRAM需求轉弱、晶圓供給受限致使邏輯混合IC測試需求未如預期，使去年第四季營收成長動能降溫，但面板驅動IC（DDIC）相關封測需求維持暢旺，使整體營收表現仍持穩高檔，表現符合投顧法人調降後預期。

展望2022年，由於步入傳統淡季，加上春節9天連假致使工作天數減少，投顧法人預期南茂短期各產品線僅DDIC及晶圓測試高階機台稼動率相對較高，其他產品線則有彈性調整空間、有機會安排人員進行輪休，整體營運仍受淡季及工作天數較少影響。

投顧法人預估南茂去年第四季稅後淨利季減23％、年增58％，每股盈餘約1.49元，全年稅後淨利仍可躍增99％、每股盈餘估6.5元。今年首季營收預期將季減8％、年減4％，稅後淨利季減19％、年減8％，每股盈餘約1.2元。

由於測試時間甚長的有機發光二極體（OLED）需求持續增加，南茂對客戶需求成長樂觀看待，預期產品組合優化將有助推升平均售價（ASP），對今年業務展望仍審慎樂觀看待，認為整體營運仍將維持成長。

投顧法人則認為，雖然短期DDIC及記憶體需求雜音甚多，但南茂配息率仍預計維持5～6成水準，目前股價本益比仍偏低、推估殖利率達7～9％水準，除非短期獲利再大幅下修，否則股價下方風險有限，故維持「買進」評等、目標價63元。