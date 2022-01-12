桃機群聚持續擴大，已累計42人確診，桃園市長鄭文燦12日舉行疫情說明記者會，宣布國小、公幼及附幼取消畢業旅行，而公部門的大型活動、尾牙等一律展延或取消。

鄭文燦表示，春節前入境確診個案不斷累積，代表社區風險增加，國小部分已有3名學生確診，然7至12歲學童尚未接種過疫苗，考量染疫風險大，昨已先宣布國小、公幼及附幼自15日起停課，今天再度宣布取消畢旅，另也建議指揮中心參考國外政策，評估7至12歲學童接種疫苗的可行性。