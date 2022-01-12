沒打疫苗風險太高 鄭文燦宣布桃園所有國小、公幼取消畢旅 16:012022/01/12 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市長鄭文燦12日舉行疫情說明記者會，宣布國小、公幼及附幼取消畢業旅行。（陳夢茹攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃機群聚持續擴大，已累計42人確診，桃園市長鄭文燦12日舉行疫情說明記者會，宣布國小、公幼及附幼取消畢業旅行，而公部門的大型活動、尾牙等一律展延或取消。 鄭文燦表示，春節前入境確診個案不斷累積，代表社區風險增加，國小部分已有3名學生確診，然7至12歲學童尚未接種過疫苗，考量染疫風險大，昨已先宣布國小、公幼及附幼自15日起停課，今天再度宣布取消畢旅，另也建議指揮中心參考國外政策，評估7至12歲學童接種疫苗的可行性。 攜台灣微軟合作 桃市府領先全台縣市導入Azure混合雲 視察疫苗接種站 鄭文燦：希望中央討論放寬施打年齡 #新冠肺炎 #台灣 #公幼 #附幼 #桃園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園宣布提早放寒假 黃偉哲憂「北孫南送」確診風暴重演 09:492022/01/12 生活 確診居服員釀中壢食品廠染疫危機 398人採檢結果出爐 09:342022/01/12 生活 境外確診一直來 衛福部祭3應變措施防醫療崩潰 12:342022/01/12 生活 桃園2名小學童確診 鄭文燦籲專家研議小學生打疫苗 09:532022/01/12 生活 境外移入高峰來了！大規模疫情隨時爆發 醫揭封城機率 10:012022/01/12 生活 蔡丁貴染Omicron燒到38度 曝這採檢方式易出現「偽陰性」 13:332022/01/12 政治 桃園區交易破萬棟 奪下六都最賣座行政區 11:592022/01/12 財經 北市醫院累計180人確診Omicron 柯文哲曝最新病況：恐偏向流感化 16:062022/01/12 生活 桃園確診者足跡爆炸 逛全聯、夜巿、錢櫃KTV 15:122022/01/12 生活 每天確診破萬「就像感冒」 在荷台人納悶：台灣人怕啥 08:402022/01/12 生活 桃園數位里長通報有感 疫外成長3倍 04:102022/01/12 地方新聞 生活熱門新聞 聯邦銀行3行員病毒量高 急設採檢站「這9天到訪者快來篩」 - 生活 聯邦健行分行3行員染疫！鄭文燦：今再增設1處採檢站擴大採檢 - 生活 不同組合第三劑怎選？醫：打這款副作用比心肌炎嚴重 - 生活 北市醫院累計180人確診Omicron 柯文哲曝最新病況：恐偏向流感化 - 生活 桃園聯邦銀行健行分行行員確診緊急停業 民眾撲空 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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