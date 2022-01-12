有關Omicron病毒，有一個壞消息和一個好消息，壞消息是它傳染力高、已經成為全球最主要新冠病毒，好消息則是它輕症多、死亡少。如此一來，如果按以前防疫措施，確診都送專責病房，台灣醫療系統恐怕就要崩潰。

世衛組織警告，歐洲逾半人口（3.75億）未來2個月恐感染OMICRON，顯見其傳染力之強；另一方面，台灣目前境外移入個案顯示「4成無症狀、6成輕症為主」；天津近日爆發Omicron疫情，無症狀約占三成，症狀較輕約占一半，另有約兩成為普通型，重症少。

因應OMICRON的病毒特性，防疫學會理事長王任賢今（12）天出席國民黨智庫座談時表示，病毒在變，政府的防疫政策也要變。

防疫學會理事長王任賢(品觀點 宋秉忠攝)

美國單日確診破百萬Omicron占95%，每日死亡約1700人左右，相較去年1月每天死亡約3千人、去年9月每天死亡2千人，降低不少。

王任賢以美國疫情為例指出，OMICRON的傳染力超強，但致死率因為病毒基因突變而大幅減低，因此美國的加護病房並未塞爆。

而在防疫籌碼上，王任賢也認為，不像去年5月疫爆時，台灣現在已經有疫苗、篩劑、藥物等籌碼；所以，在邊境檢疫和境內防疫政策上都應該與時俱進。

「長程航班」機場採陰才開始2天，今早6個長程航班就有16人確診，陽性率高達5.28%；王任賢認為，短程航班入境旅客也應該機場採陰才可入住防疫飯店。事實上，短程航班的國家如越南目前每日確診已達1.8萬人，疫情已經很嚴重。

至於境內（社區）防疫，王任賢認為不能太嚴，像三級警戒就不應該再恢復，因為台灣第一劑的接種率已達8成；其次，輕重症要分流，以肺部發炎作為判定輕重症的標準，輕症居家，重症才住院；第三，打疫苗作為匡列篩查的標準，打過疫苗者就不匡列，這需要由中央指揮中心統一宣布，地方防疫單位才好做事。