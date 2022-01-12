疫情升溫，各校加強校園防疫，淡水國小去年12月與1月，發生2件學童被清潔劑傷及眼球事件，引發家長恐慌，新北市議員鄭宇恩表示，校園清潔劑缺乏管控問題隨事件發生浮上台面，她要求教育局加強宣導；教育局回應，後續將函請學校落實由成人調製漂白水或次氯酸水稀釋，孩童有清潔環境需要時，務必有師長在側。

淡水國小12月底發生學生於打掃電腦教室時，使用漂白水拖地，但因使用不慎，噴濺眼睛，造成眼球破皮。家長在班級群組反映，希望學校能禁用漂白水，當時教師回應，外掃區所使用的漂白水都是已經稀釋過的，並且會在課堂上介紹各類清潔劑的使用方式及安全問題。

未料，1月時又在另一個班級發生有學童被隔壁同學噴灑次氯酸水噴濺至眼睛，下眼瞼出現紅腫的情況，兩起事件引起家長們恐慌，遂向新北市議員鄭宇恩陳情。

市議員鄭宇恩表示，校園防疫壓力大，但仍需顧及校園安全，教育局應訂定完整的SOP並提供給學校，讓學校落實執行，也能加強向學童宣導，希望在防疫之虞，避免衍生更多的校園安全事件，讓家長放心。

鄭宇恩舉例，三重永福國小有在網站上公告完整的「正確使用漂白水SOP及注意事項」，針對漂白水的使用方式、盛裝容器以及配發方式，都有完整詳細的規範，包含學生決不會經手漂白水，只提供班導師稀釋後消毒教室環境，不提供打掃廁所使用等完整規定，只要能落實，就不會發生學生因清潔劑受傷的情形。

新北教育局回應，去年8月以函文提醒全市學校落實相關防疫規範，包含：每日定期針對教室、各學習場域及相關盥洗等常用空間進行衛生清潔及消毒，利用1：50（1000ppm）當天泡製的稀釋漂白水，以拖把或抹布擦拭，留置時間建議1-2分鐘或依消毒產品使用建議，再以濕拖把或抹布擦拭清潔乾淨，清潔完畢後做手部消毒。

教育局後續將函請學校加強宣導清潔用品的使用方式及注意事項，由成人進行調製漂白水或次氯酸水稀釋，如有學童清潔環境需要，則應由師長從旁指導，確保學童安全。