被封為「女股神」的方舟投資（Ark Invest）創辦人伍德（Cathie Wood）周二（11日）表示，預估美國二手車市場在飆漲後，未來1年價格將大暴殺，並持續到2023年，若看到二手車市場遭血洗，她不會感到驚訝。

CNBC報導，在全球供應鏈受阻和需求暴增之下，去（2021）年美國二手車價格意外暴漲近5成，上漲速度甚至不輸比特幣。專家分析，二手車市飆漲有兩大原因，一是因半導體短缺而買不起新車的人；再者是想炒車賺價差的投機者。

市場研究人員警告，二手車價格應是一種貶值資產，原本不應該漲價，但去年狂漲了49%，這是泡沫的跡象。

Marketwatch報導，二手車價衝到頂之後紛紛回跌，「女股神」伍德預估，二手車市場估值未來1年將大幅重挫，持續到2023年，若看到二手車市遭血洗，她不會感到驚訝。

伍德指出，二手車面臨庫存不斷升高的風險，這也是未來1年二手車價格暴跌的原因，將影響福特、通用等傳統汽車製造商的新車銷量。

方舟投資分析師Sam Korus日前提到，2021年美國燃油車銷量下滑約4%，而電動汽車銷倍暴增145%。伍德認為，此數據可看出目前美國燃油汽車銷售已陷入困境。

據Manheim追蹤二手車價格指數顯示，二手汽車批發和零售庫存比正常水平高出約40%。