發跡深耕林口的傢俱廠商歐德傢俱經常公益回饋社會（林口區公所提供／戴上容新北傳真）

課輔班導師江適瑜表示非常這麼多人在幫忙小朋友改善學習環境（林口區公所提供／戴上容新北傳真）

樂林關懷協會去年在林口舊街贊天宮成立課後據點，照顧區內兒童課後生活，發跡於林口系統傢俱廠商歐德傢俱、鴻涵企業共同在據點裝設書櫃、提供暖飲的飲水機，讓孩子在冷冷的冬天有最好的環境，使學習更加有效率。

林口區公所表示，去年10月林口舊街的樂林關懷協會在東林里贊天宮成立課後據點，照顧的區內的兒童課後陪伴，歐德傢俱自願加入計畫支持孩童學習，運用系統櫃規畫精確、施工快速，材質環保健康的優勢，工程於一週內完成，讓據點的孩子們有一個優良的寒假學習環境。

歐德傢俱的董事長陳國都表示，歐德發跡在林口，長期受鄉親支持，企業體一直秉持林口在地深耕精神，有工作機會一定要以創造林口在地優先，近年來有感於有一個好的環境，可以讓孩子的學習更加有效率，所以陸續協助許多學校和圖書館改善閱讀環境。

此外，為讓孩子們冬天有溫暖且優質的飲用水，林口在地的鴻涵企業有限公司董事長夏蘇傳，也和擔任林口里長的弟弟蘇夏宗共同捐贈旗艦型的開飲機，讓孩子們在放學以後有熱水冲泡飲品。

擔任樂林課後照顧據點的導師江適瑜表示，據點成立三個多月，小朋友因為有了據點的照顧，在生活作息和學習的動力與改變，都是大家有目共睹的，非常感謝這點期間陪伴據點和孩子們的各界人士與愛心。

樂林關懷協會的理事長林春生表示，提供一個好的照顧與陪伴環境，是協會成立的宗旨，感謝提供經費捐贈的各界、林口贊天宮管委會、在地的里長民意代表、歐德陳國都董事長和團隊，以及夏蘇傳董事長、在地學校校長的支持，更要感謝公所的協助。

林口區長藍品畯表示，感謝兩家愛心企業在農曆年前送給孩子們這麼好的春節禮物，相信這些愛心將是孩子們學習成長過程中最好的支持。藍品畯也呼籲寒假即將開始，請父母親多加關注孩子的生活，如有因家庭狀況需要連結相關資源可洽就讀學校輔導處、里辦公處或區公所。