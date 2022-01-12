今天灰熊以116：108戰勝勇士，雖然勇士最近陷入低潮，但仍以30勝10敗排在西區第2，加上離開球場兩年多的大將克雷湯普生(Klay Thompson)回歸，球隊未來仍充滿希望，而這場比賽是湯普生復出的第二場，他得分雖然沒上一場多，但繳出全隊最高正負值。

湯普生闊別球場多年，在對騎士比賽復出，他接連上演爆扣和拿手外線投籃功夫，證明自己完全準備好了，上一場他拿下17分，外線8投3中。而今天他出戰19分鐘，拿下14分3籃板3助攻1抄截1阻攻，投籃命中率38.5%、外線40%(5中2)、罰球100%，場上正負值+17為全隊最高。

此外他也拿下全隊第二高分，最高分由柯瑞(Stephen Curry)拿下，砍了27分10籃板10助攻大三元，外線9投2中，第三高的是威金斯(Andrew Wiggins)，拿下13分，外線6中3，當然目前湯普生並不能上場過久，得慢慢適應場上節奏，所以球隊恐暫時不會讓他成進攻主軸。

而剛回到場上的他相當拼命，肯定想在短時間內打出好成績，雖然今天命中率僅38.5%，但另外貢獻1抄截1阻攻，其中的抄截更幫助球隊打出漂亮快攻，讓球迷也在隔了兩年多重新看到他在防守端的表現，2019年他曾獲聯盟年度防守第二隊，證明自己是攻守兼具的球星。

另外他還在末節製造對手的進攻犯規，可惜氣勢並未能持續到最後，後面幾次他的關鍵出手未能投進，錯失了空檔三分、還投出了麵包，無法幫助勇士繼續追上比分，終場就以8分輸給灰熊，而灰熊近況相當好，此戰勝出後已經締造10連勝。