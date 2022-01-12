新冠疫情肆虐，令現代人更重視居住安全與健康，寶舖建設繼2020年旗下「孕學林產後護理之家」成為全球首座獲得「WELL健康建築」最高白金等級認證並獲Discovery報導後，「寶舖212」今年也成為全台首獲白金等級認證的建築建案。

此外，受到疫情影響，寶舖參考學界建議的「No Touch」健康概念，推動住宅少見的感應式「滅菌門」，噴灑抗病毒噴霧形成強大保護膜，為住戶健康安全把關。

由全球健康建築認證機構IWBI（International WELL Building Institute）訂定的「WELL健康建築」在全球早已行之有年，此認證包含建築空間中的空氣、水、營養、光、運動、熱舒適、聲環境、材料、精神與社區等十項指標，並結合醫學、科學與行為研究嚴格把關，通過認證後仍必須持續監測及通報，以確保空間健康的持久性。

2021年落成的「寶舖212」是由IWBI委託財團法人台灣建築中心執行WELL性能驗證，為確保經得起公正第三方查驗，並讓「寶舖212」住戶可以擁有永續健康空間，寶舖建設特別斥資200萬採購空氣、水質、照度及噪音等檢測設備，在正式性能驗證前，預先測試數次再根據結果持續優化環境品質。

寶舖建設副總經理陳松林指出：「寶舖建設秉持著為台灣民眾蓋健康的好房子為目標，建立八大安全系統。未來寶舖的每一個建案都將持續秉持理念，也期望帶動更多民眾對於健康建築的重視。」

坐落在羅斯福路上的「寶舖212」，繁忙的交通使空氣品質的狀況備受考驗。「寶舖212」特別裝設空氣清淨機，並24小時開啟的全熱交換器，同時於室內放置活性碳以吸附空氣中的污染物質、舖設除泥地墊、定期檢測空氣品質等作法，使環境中的PM2.5、PM10與甲醛濃度遠低於標準。該案並設置三道淨水設備，透過除氯系統與紫外線殺菌技術，以高於自來水廠的標準。