台灣微軟繼在桃園南崁購地、用以建置在台資料中心後，12日再宣布與桃園市政府合作建置共構機房，率先全台導入Azure混合雲解決方案，以協助市府資料治理、逐步翻新市政IT架構，打造彈性與機密性兼具的雲端環境，讓數位服務更即時、更便利、更安全，亦為桃園智慧城奠定轉型里程碑。

預計微軟在台資料中心正式落成後，將能提供更彈性且安全的雲端服務，期推助台灣接軌全球，實現 Reimagine Taiwan新定向、新台灣的願景。

台灣微軟與桃市政將經由兩大階段建置現代化資料倉儲、加值智慧力。第一階段，將透過Azure Stack HCI與Azure Arc，以混合雲架構協助桃市府建置共構機房，同時實現兼具安全與效能的雲地整合，進行混合式和多重雲端管理，達成更快速、敏捷的應用開發目標，降低開發與維運成本，提升市政效率。

第二階段再以雲端解決方案建立現代化數據倉儲，進行資料的標準化、統一化，在不影響市府既有業務連續性的情況下，透過雲端數據平台，完成雲端遷移與跨雲資料串接，蒐集與分析物聯網相關數據，打造市政儀表板。同時針對資安防護，微軟亦助其導入Site-to-Site VPN、HTTPS／TLS1.2傳輸，及SQL安全性功能，加上Azure AD身分認證、搭配資料治理，嚴密防範資料外流與管理問題。

微軟亦將持續桃市府保持緊密合作，將奠基於微軟雲端服務的混合雲現代化資料倉儲，深入航空城、交通網路，並做為亞洲．矽谷創新研發中心、智慧資料中心（IDC）與智慧運籌管理中心（IOC）之架構典範，開闢智慧新局。

隨著微軟資料中心落地台灣，未來台灣微軟也將與更多產、官、學界締結深度合作夥伴關係，提供更彈性且安全的雲端服務，偕台灣邁向國際及更智慧的未來。