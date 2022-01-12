工研院2021年報告指出，抗老化醫美療程、產品成為全球抗老市場增長速度最快的領域。臉部鬆弛會使視覺年齡顯老，成為熟齡族群在意的「面子問題」之一，明基佳世達集團旗下凱圖國際推出以色列機型「女王電波」進軍醫美，並由擁有凍齡女神封號的知名女星Melody殷悅代言，向時間下戰帖。

想要拉提緊緻，專業醫美診所莊景勛醫師指出，應先了解造成下垂垮臉的主要原因。根據美國加州大學醫學院2018年的研究顯示，肌膚增生膠原蛋白的速度會因年齡衰老而趨緩，造成肌膚凹陷、鬆垮下垂，所以若能補充這些流失的膠原蛋白，才可有效防止「臉部土石流」。

Melody一直都是現代女性追求「美」的指標人物，她平時十分注重保養，也認為女人的自信與智慧需經時間淬鍊，外表也要同時戰勝時間。Melody表示，身為女藝人最辛苦的就是要照顧自己的外貌體態，但現在有了「女王電波」的秘密武器，Melody自信地說，我就是戰勝時間的女王！

根據工研院IEKConsulting報告指出，2021年～2025年抗老化產品的市場（含藥物、生物標記、再生醫療技術、營養保健品、醫美設備及產品、數位治療科技等）規模將以超越6％的年複合成長率推移，並成長到158.2億美元。其中抗老化醫美療程、設備及產品市場增長速度最快，年複合成長率達8.7%。凱圖國際台灣總經理葉孔武表示，隨著消費者對於抗老化的需求持續增長，也帶動醫美療程、設備的成長力道，凱圖看好此龐大商機，引進女王電波並邀請Melody擔任代言人進軍抗老醫美市場。

「女王電波」（「安達醫學」電波除皺系統 衛署醫器輸字第023404號）專為打造絕代風華氣質的現代女性而設計，為以色列EndyMed集團研發、由凱圖國際股份有限公司代理，也是全球少數取得美國FDA、中國CFDA、歐盟CE、加拿大CMDCAS四重認證的電波除皺系統。EndyMed集團為以色列上市公司，以色列以科技水準著名於世，將精密科技轉化為醫療美容器材。莊景勛醫師提醒，進行電波療程前需先經合格診所之專業醫師諮詢規劃，若使用耗材探頭需認明原廠，以確保療程的安全性，才能美的安心。