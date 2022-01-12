勤業眾信Deloitte聯合會計師事務所12日舉辦「勤業眾信稅務線上論壇」，備戰受控外國公司（CFC）制度風暴，掌握稅務動向新戰略。

根據近期財政部全球企業最低稅負制相關資訊，為因應全球最低稅負制，我國將推動受控外國公司（CFC）法案，以防止個人及企業透過低稅負國家或地區子公司規避稅負，使該等子公司之實質負擔稅率符合全球最低稅負制標準；而CFC施行日期將審慎評估後報請行政院核定，預計最快於2023年施行。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師張瑞峰指出，財政部正審慎研議CFC上路，以因應全球最低稅負制施行，CFC一旦施行，對於企業及個人若持有符合規定之CFC公司，縱使該CFC未決議分配盈餘，亦可能須視同已分配盈餘，而須繳納20％營所稅或20％所得基本稅額，CFC認定方式、豁免條款、投資收益計算方式等攸關企業及個人權益，應密切關注掌握規範內容，從中研議因應之道。

隨著CFC之施行，個人利用在免稅天堂設立紙上公司以規避稅負的時代將過去。勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師王瑞鴻表示，未來個人股權架構規劃之方向，將不再是以節稅為目的，而是朝「負擔合理稅負」為原則。

無論是個人或家族企業，若投資架構涉及境外公司者，都需額外考量CFC所帶來的影響，也應該就既有境外公司評估調整投資架構之可能性。王瑞鴻提醒，個人境外公司通常沒有正式建立帳簿憑證與財務報表，新法實施後個人申報CFC所得時，需檢附經會計師查核之財務報表，因此，該等境外公司應儘早釐清資金來龍去脈，並整理帳務建立帳簿憑證，以因應日後之申報所需。

有鑑於台灣同步施行CFC及全球最低稅負制可能性高，勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師徐有德表示，全球最低稅負制雖從傳統CFC制度演化而來，但全球最低稅負制跳脫了傳統CFC「視同分配提前課稅」的概念而更為複雜，為實施範圍更廣泛的反避稅措施，可視為進化版全球CFC制度。

若未來台灣CFC制度與全球最低稅負制並行，符合門檻的跨國企業，其海外關聯企業可能同時落入CFC及全球最低稅負制之規範，建議企業應密切關注CFC與全球最低稅負制之潛在交互影響，以採取滾動式調整即早因應。

徐有德指出，配合經濟實質法案及歐盟新版稅務不合作名單，可以看出歐盟現已將焦點轉移至打擊「雙重不課稅」之稅制，也使得企業及透過境外公司進行稅務規畫的效果有限，台商應密切注意境外公司所在地陸續進行之稅務改革調整，同時評估台灣CFC法案上路的影響，才能訂定出後CFC時代的境外公司之使用策略。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師廖家琪表示，境外公司稅務規畫功能不復以往，企業應優先評估境外公司控股以外功能調整可行性與因應時間；若不擬使用，需進一步考量改由台灣股東直接投資之優劣，包括：調整時可能額外衍生的稅負、是否先行分配實體營運個體盈餘再移轉以避免重複課稅、台籍個人若改為直接投資中國大陸，被認定為中國大陸地區來源所得之實質稅負影響，以及可能喪失採間接架構對於合資或退場彈性等優勢。

廖家琪指出，若因訂單短期調整不易等因素，擬暫時繼續使用境外公司者，則可進一步評估將CFC調整具實質營運功能，或遷冊至實質營運地的可行性，以符合CFC規定的豁免條件。其中，擬採遷冊方案者，需優先評估可接受遷入的地點選擇（如新加坡）與條件，以及該CFC之投資方（如台灣）與其轉投資子公司（如中國大陸），針對境外個體採遷冊型態是否認為台灣轉投資收益實現，以及中國大陸投資方發生變更而課稅之不確定風險。