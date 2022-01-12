張牧喬為了維持髮色竟然長達七天不洗頭。（牧喬工作室提供）

張牧喬換上亮橘紅新髮色，讓人眼睛一亮。（牧喬工作室提供）

張牧喬曾在黃韻玲製作公司磨練多年、並擔任過ELLA、E.SO瘦子及萬芳等歌手演出和聲，她最近發行首張EP《I’m Doing Fine》，將去年因太魯閣號事件痛失母親的悲傷化成創作動力，把想對媽媽及自己說的話寫進EP同名單曲及〈好想要你回來〉兩首歌中，當成寫給過世的母親及自己的一封告別情書，她透露寫新歌兩個月天天夢到媽媽，希望藉著個人EP好好地告別2021的自己並且跟媽媽說再見。

創作過程中的兩個月對始終放不下的張牧喬來說，簡直是煎熬，不想跟媽媽說再見的她，從寫歌一路哭到錄音，甚至哭到哽咽差點窒息，就這樣反反覆覆十來次調整呼吸，在錄音室來回踱步走好幾回，花了兩天才錄製完成。張牧喬苦笑說：「這真的是我錄音最煎熬也最困難的一次錄音，從沒想過輕輕唱離別的歌會是這麼難！」

新歌一句「假裝久了就會變成真的」、「我也必須過得好」是她目前生活自我勉勵。張牧喬表示：「音樂對我來說是最能檢視自己狀態的事，前陣子開始寫接下來會發行的歌時，發現自己已經好了很多，音樂的內容已經不會再重複的提到關於失去的事情了。」

拍攝EP封面時，她拿著別名忘憂草的金針花當道具拍照，隱喻歌曲訴說母親思念後能脫離憂愁往前邁進，藉著EP期許自己以全新的心情邁下向一個階段。她還「改頭換面」換上「亮橘紅」新髮色，她自爆為了怕掉色竟然長達七天不洗頭，男友不但不嫌棄還貼心在下雨天為她撐傘。她笑說：「這真的破我過往不洗頭天數紀錄，我很怕有異味被男友嫌，沒想到覺得新髮色超酷的他竟然一句話都沒吭聲，平常很少幫我撐傘的他還很貼心地每次下雨都幫我撐傘！」