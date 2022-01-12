苗栗縣副縣長鄧桂菊（左）特別到大千醫院探視恭賀邱老太太康復。（謝明俊攝）

大千醫院醫護團隊12日替邱老太太歡慶重生。（謝明俊攝）

苗栗市大千醫院花費鉅資購置葉克膜成功救回邱老太太一命。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣副縣長鄧桂菊（右二）12日特地送花給邱老太太恭賀康復，大千集團總裁徐千剛（左）也贈送雞精給邱老太太。（謝明俊攝）

家住苗栗縣公館鄉的85歲邱姓老婦，月前突發嚴重肺重脈栓塞，血氧指數一度降到零，幸賴公館消防分隊緊急護送，以及苗栗市大千醫院迅速動用葉克膜搶救，將邱婦從鬼門關前救回一命，12日邱婦在兒子的陪同下特別感謝消防及大千醫院全力救治，苗栗縣副縣長鄧桂菊到場見證，感謝院方維護鄉親健康的用心。

去年12月間，家住公館的邱姓老婦因爆發嚴重肺動脈栓塞，家屬緊急向苗栗縣119消防局勤務中心求救，由公館消防分隊緊急送往苗栗市大千醫院搶救。

邱婦到達醫院時，血氧指數已降到零，出現缺氧休克，醫院醫護團隊緊急CPR搶救回穩後，立刻裝上葉克膜穩定狀況。經安排電腦斷層檢查後，發現為嚴重肺動脈栓塞，因此以葉克膜搭配抗凝血療法，順利溶解血塊，搶回一命，經轉加護病房照護後順利恢復出院。

12日大千醫院醫護團隊在總裁徐千剛帶領下，特為邱婦舉辦慶生會，苗栗縣副縣長鄧桂菊特到場致贈營養品，一同祝賀邱婦平安健康出院，邱婦兒子非常感謝大千醫療團隊的即時搶救，並對大千醫療的專業給予高度肯定。

大千醫院心臟外科主任楊智鈞表示，肺動脈栓塞是很嚴重的疾病，可能導致急性缺氧、休克與急性心臟衰竭。主要發生的原因是下肢靜脈栓塞的血塊透過血液流動到達肺部，就形成肺動脈栓塞。一般來說，初次發生肺動脈栓塞時，需服用抗凝血藥物三至六個月，反覆發作的病人至少要吃一年以上，因為停藥會有復發的風險，因此是否停藥需由專業醫師來判定。邱奶奶過去曾發生肺栓塞，但服用三個月的抗凝血藥物就停藥，此次是停藥後復發因此狀況更為嚴重。

楊智鈞指出，由於肺栓塞造成休克時，其血塊多是較大的，使用抗凝血劑治療時，需要約3-5天的時間溶解血塊，此時葉克膜就能扮演穩定病人心肺狀況的關鍵角色，待血塊溶解、心肺功能恢復後，就能移除葉克膜。

楊智鈞提醒民眾，若有下肢血腫、水腫或深靜脈栓塞的症狀，務必要盡早就醫接受治療，以防演變成肺動脈栓塞影響健康。