實價登錄揭露，北市大安區指標豪宅「One Park Taipei信義聯勤」，一口氣出現5筆最新交易，分別為8、12、15、21、23樓，總價落在3.54~4億元上下、單價則在227.5~269.7萬元之間，其中有4戶買家是自然人，而15樓在11月成交3.8億元、單價251.5萬元，買家為「殷振實業」公司，採無貸款方式買進。「One Park Taipei信義聯勤」2021年目前揭露交易已達12筆，年度總銷金額約47.5億元，平均每戶總價近4億元，榮登台北市豪宅最高總銷的豪宅。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「One Park Taipei信義聯勤」享有大安森林公園萬坪景觀，永久棟距吸引富豪收藏，分南北兩棟，揭露至今每筆單價都超過200萬元，穩居2百萬元俱樂部，該社區20樓以上高樓層成交價落在260萬元以上，且32樓戶創下最高單價達299萬元，奪下年度最高單價台北豪宅王。

台灣房屋集團趨勢中心統計，「西華富邦」總銷約45億元，僅次「One Park Taipei信義聯勤」位居第二，不過全年交易量達15筆，居交易量冠軍！因樓層高低，以及是否面河景，故單價落差較大，去年成交單價區間落在142.1~233萬元。而總銷金額排名第三的是「和平大苑」去年共11筆，單價落在每坪130.8~197.4萬元，總銷約28.9億元。

張旭嵐指出，前三賣座豪宅各有特色，「西華富邦」總戶數236戶，戶數多、單價範圍大，並擁有大直水岸景觀及飯店式管理，在北市豪宅中相當具有指標性，且緊鄰內科，近松山機場，對於高階企業主或台商來說，交通機能便利性佳，吸引不少富豪和企業名人入住。

「和平大苑」因頂樓戶由藝人周杰倫買下而聲名大噪，不過因樓高38層，高低樓層價差大，歷史最高單價就是37和38樓樓中樓戶總價6.6億元，每坪225萬元，最低是三樓106.9萬元，總價不到2億元，同一個豪宅，入門票價差距頗大。

張旭嵐指出，2021年北市豪宅交易前三名，單價都有出現200萬元行情，且幾乎平均每一個月就成交一戶，反映市場資金豐沛，在中美貿易戰、疫情等因素，讓台商及原本在國外留學或工作的人回台，有長期的居住需求，且全球疫情尚未止息、通貨膨脹等影響，導致流向不動產的資金明顯增加。