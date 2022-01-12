大陸社交平台「小紅書」出現香港通關深圳的「攻略」。（取自小紅書截圖）

年關將近，不少在香港的民眾計劃返回大陸過年，但因疫情大陸、香港至今未通關，深圳隔離酒店配額供不應求，許多民眾無望返鄉團圓。不過，也有民眾不願放棄，在未預約到隔離酒店的情況下，仍赴口岸「闖關」，只為與家人團圓。據了解，此前每日平均有30位民眾在未預約隔離酒店的情況下持旅行證件等「闖關」，鄰近春節，人數有逐漸增多的趨勢，出現單日超過200人的情況。

現在從香港入境深圳，除須持有24小時內的核酸檢測陰性證明外，還要出示檢疫酒店預約確認單，要在指定檢疫酒店集中隔離14日，居家隔離7日。但隔離酒店每日只釋出約800個名額，許多民眾搶不到。

據《香港01》披露，「90後」小趙在香港讀書和工作長達8年，近兩年都因疫情而未能返大陸見親人， 今年決定不等通關，「一定要回去過年」。出發前，她稱，透過大陸社交平台「小紅書」查詢「攻略」，許多網友指出，1月初有許多香港民眾沒預約到酒店便直接去通關，邊境人員最終「通融」幫他們安排了酒店。

小趙7日一人提著三個大行李箱，在上午10點前抵達深圳灣口岸，發現已排了長長的隊伍，因當日深圳羅湖傳出確診病例，當地政府升級防疫政策。小趙透露，當日做核酸檢測只有10個名額，其足足等了4個多小時，過程一度在分配隔離酒店的階段滯留，直至下午2點半才順利過關。

小趙目測，現場大約有200人，「有特別多的老人和小孩，其中有幾個老人年紀應該都超過70歲」，也因為人數太多，工作人員態度強硬，多次勸他們掉頭返港，並宣稱「沒有預約到酒店的絕對不放行」。

由於深圳傳出疫情，當地政府也緊盯防疫。雖然現場有提供小麵包、八寶粥等食物，但旅客只要拿起食用，邊檢人員就會前來提醒戴口罩。至下午4點多，現場群眾情緒愈來愈壓抑，小趙開始目睹幾場爭吵。

小趙透露，邊檢人員起初態度強硬，堅持要勸退大家，讓她也一度考慮返回香港，「但人實在太多了，根本走不回閘口」。晚上10點關閘後選擇留下的旅客仍近百名，此時開始有年紀大的旅客出現「高血壓」問題，又有小孩哭鬧不止。最終，工作人員特別隔出一個專為14歲以下、70歲以上旅客設置的「人文關懷區」，來安置這些老幼旅客，並開始為其他人士安排酒店。

小趙稱，「猜政府也很無奈，這些人不走，整個大堂都是人，明天開關後，新一批人根本進不來怎麼辦？」，至晚上11點半，工作人員才陸續開始叫名分配酒店，凌晨12時30分被叫到，再過了約1個小時等到酒店接駁車，由於被分配到的酒店位在較遙遠的坪山區，到達酒店時已是凌晨4點。